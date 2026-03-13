Viajes de jefe de Gabinete desatan polémica en Argentina: enfrenta denuncias tras trasladar a su esposa en avión presidencial

El vocero de la presidencia de Argentina, Manuel Adorni, habla ante la prensa en un salón de la Casa Rosada en la ciudad de Buenos Aires. / LUIS ROBAYO

El jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, está en el ojo del huracán por un viaje a Estados Unidos de la comitiva presidencial del que participó su esposa y otro a Uruguay, de carácter familiar, en un avión privado, por los que ya acumula denuncias en la Justicia.

Adorni, quien también oficia de vocero del presidente argentino, Javier Milei, viajó el pasado viernes junto a la comitiva del jefe de Estado para la cumbre americana de seguridad realizada en Miami el sábado y para participar luego en Nueva York del “Argentina Week” con inversores internacionales.

La esposa de Adorni, Bettina Angeletti, viajó en el avión presidencial, lo que desató una fuerte polémica en la opinión pública.

“Yo vine a deslomarme a Nueva York y quería que mi esposa me acompañe”, justificó Adorni, quien dijo que su esposa había comprado un pasaje a Nueva York por 5.348 dólares y luego, por cambios en la agenda presidencial para incluir el viaje a Miami, Angeletti terminó viajando en el avión de Milei por “invitación de Presidencia”.

A raíz de este viaje, la diputada Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón presentaron dos denuncias judiciales contra Adorni, por presuntos delitos de defraudación contra la administración pública y abuso de autoridad, entre otros cargos.

Además, el diputado Esteban Paulón, del Partido Socialista, presentó en el Congreso un pedido de informes para conocer quién financió el viaje de Angeletti.

Un polémico viaje a Uruguay

Otro vuelo que desató polémica es el que Adorni, su esposa, sus dos hijos y un amigo, el periodista Marcelo Grandio, realizaron en febrero pasado a Punta del Este (Uruguay) en un vuelo privado.

“Él pagó sus cuatro pasajes, creo que por 3.600 dólares en total”, dijo este jueves Grandio al canal LN+, agregando que el viaje se realizó en un taxi aéreo.

Tras estas declaraciones, Pagano presentó otra denuncia contra Adorni “por enriquecimiento ilícito”, luego de que el propio periodista afirmara que el funcionario pagó el vuelo privado.

La secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, salió en defensa de Adorni a través de X: “Mi apoyo total e incondicional a Adorni frente a tanta basura mediática.”

También defendieron públicamente al jefe de Gabinete el propio presidente Javier Milei, así como otros ministros y funcionarios oficialistas, en medio de la controversia política que generó el caso.

El escándalo también reflotó antiguas declaraciones del propio Adorni sobre el uso de aeronaves por parte de autoridades públicas, cuando en 2021 escribió en redes sociales: “El nivel de desconexión que existe entre la política y la gente es astronómico.”

Años más tarde, ya como portavoz presidencial, anunció un decreto para prohibir viajes particulares de funcionarios en aeronaves del Estado y afirmó: “No se van a poder usar aviones públicos para traer familiares o viajar a un cumpleaños.”