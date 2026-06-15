“Cinco o seis hombres me atacaron”: diputado finlandés denuncia violento robo en el centro de Santiago

El diputado finlandés Jarno Limnell denunció haber sido víctima de un robo con violencia durante la jornada del domingo en el centro de Santiago, mientras caminaba por la capital.

Según relató el parlamentario del Partido Coalición Nacional de Finlandia al medio Helsingin Sanomat, fue abordado por un grupo de sujetos que lo inmovilizó para sustraerle especies personales.

“De repente, cinco o seis hombres me atacaron, me agarraron con fuerza, me sujetaron de los brazos y me inmovilizaron. Todo sucedió muy rápido. Me arrancaron dos collares y una pulsera”, afirmó Limnell.

El diputado aseguró que el hecho ocurrió en un sector con presencia de otras personas, situación que dijo haber cuestionado después del ataque. “Recuerdo que me defendí con todas mis fuerzas y tal vez eso hizo que se fueran. No pudieron llevarse el teléfono, por ejemplo”, sostuvo.

De acuerdo con su relato, los sujetos actuaron de manera coordinada y huyeron rápidamente del lugar. “Eran claramente profesionales. No sabría decir si eran cinco o seis. Se separaron y, durante un rato, seguí a dos de ellos. Luego desaparecieron bajando las escaleras hacia un túnel de metro cercano. Ya no los seguí. Pensé que no era seguro”, agregó.

Tras el robo, Limnell acudió a una caseta policial ubicada en las inmediaciones de una plaza. Allí, según señaló, recibió asistencia de funcionarios policiales, pese a algunas dificultades con el idioma.

“Fui allí y les conté lo sucedido. La policía fue muy amable y servicial en todo momento, aunque hubo algunas dificultades con el idioma. También llamé a la embajada desde la cabina. Tenía la información de contacto de nuestra embajada arriba”, indicó.

El diputado afirmó que no sufrió lesiones graves, aunque sí quedó con marcas visibles en el cuello y los hombros, además de la camisa rota. También señaló que fotografió las lesiones para efectos del seguro.

“Me asusté mucho cuando de repente ese ataque se dirigió contra mí”, expresó.

Finalmente, Limnell sostuvo que los antisociales solo lograron llevarse joyas. “Por suerte, los ladrones solo se llevaron las joyas. Afortunadamente, no portaban armas blancas ni recurrieron a la violencia”, cerró.