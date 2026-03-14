VIDEO. Rosalía rectifica sus dichos sobre Picasso y pide perdón por falta de sensibilidad: “Es verdad que me he equivocado”

La cantante española reconoció que no está en paz luego de sus dichos.

José Campillay

Getty Images

Rosalía ha sido foco de críticas luego de protagonizar una nueva polémica al participar de un podcast. Esta vez es apuntada por dichos en torno a Pablo Picasso.

El hecho en cuestión ocurrió en una charla de Spotify con la escritora argentina Mariana Enríquez. Allí, la cantante reconoció disfrutar de algunos artistas a pesar de sus comportamientos personales.

Nunca me ha molestado diferenciar al artista de la obra. Quizás a ese señor, si le hubiera conocido, no me hubiera caído tan bien por las cosas que me han explicado. Pero, quién sabe, a lo mejor sí. No me importa, disfruto de su obra”, comentó.

Sus declaraciones se viralizaron rápidamente y comenzó a llenarse de críticas por minimizar las acciones negativas del malagueño y los testimonios de su comportamiento con algunas parejas.

Tras lo sucedido, la española decidió utilizar sus redes sociales para salir al paso y pedir disculpas por todo lo que sus comentarios puedan generar.

Es verdad que me he equivocado (...) voy a intentar aprender más. Es importante no hablar de según qué temas cuando uno no tiene suficiente conocimiento”, afirmó

“Yo, personalmente, pensaba que Picasso era un hombre muy tremendo, lo típico que se ha dicho. Pero no tenía consciencia de que había casos reales de maltrato”, expuso.

Explicó que varios días meditó sobre su conversación, pese a consejos de no reaccionar. Admitió que no se encontraba en paz por lo sucedido.

“Quiero pedir disculpas si hubo falta de sensibilidad por mi parte y esa falta de empatizar con esas mujeres y esos testimonios”.​

Además, Rosalía enfatizó su apoyo al movimiento feminista: “Yo no tengo más que amor, respeto y agradecimiento por el feminismo”.

