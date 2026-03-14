El emotivo discurso de Kike Morandé en el regreso de ‘Detrás del muro’ a Mega: “Ha sido una vida entera”
El animador recordó a gran parte de los trabajadores que pasaron por las distintas versiones del programa y se emocionó hasta las lágrimas.
La noche del pasado viernes 13 de marzo se vivió un momento icónico en la televisión chilena: el regreso de Detrás del muro a Mega luego de su paso por Chilevisión.
Se trataba de uno de los eventos más esperados de la semana en lo que respecta al mundo del entretenimiento y el público no falló.
Durante la franja horaria en la que se emitió el programa pudieron liderar sintonía alcanzando un peak de 1.172.795 televidentes según el minuto a minuto de rating online.
En los primeros momentos de este episodio debut Kike Morandé tomó la palabra para entregar un discurso que emocionó al elenco y a más de algún televidente.
Emocionado hasta las lágrimas y con voz temblorosa, el animador reflexionó sobre el paso de los años, el crecimiento y evolución del programa desde su época de Morandé con compañía.
Además, recordó a quienes pasaron por el reparto, incluyendo a aquellos que ya partieron e incluso a aquellos que decidieron quedarse en CHV aceptando nuevos desafíos.
“Ha sido una vida entera”
“Me voy a tomar el tiempo de algo que escribí y seguro me voy a emocionar”, comenzó diciendo Kike, reconociendo que, a pesar de leerlo una y otra vez, se emocionaba en cada ocasión.
“Fe hace casi 25 años cuando llegamos, un grupo de trabajadores de Canal 13, con la idea de hacer un programa de televisión. Lo que sería un proyecto poco ambicioso se transformó rápidamente en el estelar del pueblo”, relató.
“Acá hicieron reír a todo un país”, mencionó, nombrando a algunos de los personajes que marcaron un hito en el espacio televisivo. “De la misma manera también extrañaremos a los compañeros que se quedaron en nuestra antigua casa televisiva”.
“25 años en este programa me han enseñado la importancia de los equipos por sobre las individualidades”, añadió mientras se mostraba a Willy Sabor que no podía contener las lágrimas.
“Chile ha cambiado, nosotros... qué le parece, también y demás. Hemos debido adaptarnos a estos cambios con nuevas y mejores formas de llevar alegría a los hogares”, reconoció el conductor.
“Para nosotros ha sido una vida entera. Aquí estamos juntos con más ganas que nunca. Emocionados con volver al lugar donde todo comentó”, agregó, siendo abrazado por el elenco y vitoreado por el público.
“El cariño que nos han entregado ha sido emocionante”, agradeció Kike Morandé antes de dar el puntapié inicial a esta nueva etapa de Detrás del muro.
