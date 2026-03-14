Presidente Kast viajará a Chacalluta este lunes en el inicio de los trabajos del plan “Escudo Fronterizo”

El presidente José Antonio Kast viajará este lunes hasta la frontera de Chacalluta, en la Región de Arica y Parinacota, para supervisar el inicio de los trabajos del plan denominado “Escudo Fronterizo”, según fuentes de Palacio.

Esta es una iniciativa del Gobierno que busca reforzar el control migratorio y la seguridad en los pasos limítrofes del norte del país.

La visita del mandatario coincide con el comienzo de las primeras obras contempladas en la estrategia, que incluyen infraestructura física y nuevas herramientas tecnológicas de vigilancia.

El objetivo, según el Ejecutivo, es dificultar el ingreso irregular de personas y el tránsito de vehículos por sectores identificados como de alto flujo migratorio.

Zanjas, muros y vigilancia tecnológica en la frontera

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, adelantó detalles del plan durante una entrevista con 24 Horas, donde explicó que las obras comenzarán de forma inmediata. “Entre el lunes y el martes se iniciará la construcción de las zanjas, que tendrán tres metros de profundidad en los sectores de alto tráfico migratorio, impidiendo el acceso de vehículos y el paso de caravanas”, señaló.

El proyecto también contempla la instalación de muros de seguridad de cinco metros de altura en zonas estratégicas. Según detalló el secretario de Estado, estas estructuras seguirán modelos utilizados en otros países para reforzar el control fronterizo. Además, estarán equipadas con sensores de movimiento y sistemas de vigilancia aérea.

En paralelo, el plan considera la instalación de cercos perimetrales electrificados, torres de vigilancia y radares térmicos, junto con patrullajes permanentes por parte de Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas. A ello se sumará un monitoreo mediante drones, con el fin de detectar movimientos en áreas de difícil acceso.

Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa busca fortalecer el control territorial y mejorar la capacidad de respuesta frente a ingresos irregulares en la macrozona norte, especialmente en puntos críticos de la frontera.

Cabe mencionar que el Gobierno informó que desde el viernes hay 700 efectivos militares desplegados resguardando el sector.

Tras su visita a Chacalluta, donde ya se encuentra el ministro de Obras Pública, Martín Arrau, el presidente José Antonio Kast continuará su agenda el martes en la Región de Antofagasta, donde se espera que realice anuncios vinculados a materias económicas.