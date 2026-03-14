Incluye refuerzo al cobro del CAE: Gobierno presenta plan “Reconstrucción Nacional” tras incendios en Biobío

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El Presidente José Antonio Kast presentó este sábado en la Región del Biobío el proyecto de ley denominado “Reconstrucción Nacional”, una iniciativa que contempla más de 40 medidas destinadas a enfrentar las consecuencias de los incendios forestales que afectaron a la zona durante enero de 2026.

El anuncio se realizó en el sector Ríos de Chile, en Lirquén, comuna de Penco, una de las áreas golpeadas por la emergencia.

La propuesta del Ejecutivo busca abordar la reconstrucción de viviendas, la reactivación económica y el fortalecimiento institucional tras la catástrofe que dejó graves daños en la región.

Según los datos oficiales, solo en la comuna de Penco murieron 19 personas y cerca de 5.000 viviendas resultaron afectadas producto del avance del fuego durante el verano.

Un plan con 40 medidas para reconstrucción y reactivación económica

El proyecto contempla cinco ejes principales: reconstrucción física, recuperación económica, reformas institucionales, orden fiscal y medidas de seguridad pública. En materia de reconstrucción directa, el plan considera ampliar el Fondo de Emergencia Transitorio para incendios y una inyección adicional de 400 mil millones de pesos destinados a enfrentar los efectos de la emergencia.

Entre las medidas económicas, el Ejecutivo plantea eliminar transitoriamente el IVA a la vivienda, reducir la tasa corporativa desde 27% a 23% y aplicar subsidios para proteger el empleo formal. Además, el proyecto propone agilizar permisos ambientales y sectoriales para acelerar procesos de inversión en las zonas afectadas.

El plan también incluye reformas institucionales orientadas a modificar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con el objetivo de hacer más rápidos los procesos de aprobación de proyectos y reducir la incertidumbre regulatoria.

En el ámbito fiscal, la iniciativa plantea ajustes al sistema de gratuidad universitaria —limitándolo a estudiantes menores de 30 años— junto con el fortalecimiento de los mecanismos de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Finalmente, el proyecto contempla medidas vinculadas a seguridad pública, como el endurecimiento de sanciones al contrabando de cigarrillos y al transporte ilegal de migrantes, además de herramientas de inclusión financiera para proteger a personas vulnerables frente a la usura y el crédito informal.

Durante su gira en la zona, José Antonio Kast también visitará la comisaría Héroes de Arauco, en Los Álamos, donde rindirá homenaje a carabineros fallecidos en servicio y revisó el despliegue de seguridad en la provincia.

Cabe recordar que la zona se encuentra bajo Estado de Catástrofe Constitucional, lo cual durará hasta el 18 de marzo. Por lo mismo, el nuevo gobierno deberá decidir si extiende esta medida, y para eso, tendrá que tramitar un decreto el próximo lunes o martes.