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Oficial estaba próximo a jubilarse: policía muere baleado tras ser confundido con ladrón durante operativo por robo en Córdoba

El funcionario acudió al procedimiento por un asalto en una vivienda, cuando el dueño del inmueble le disparó al creer que era uno de los delincuentes.

Martín Neut

Luis Azabal

Luis Azabal / Foto: El Doce, Argentina

Un funcionario policial murió tras recibir un disparo durante un procedimiento por robo en una vivienda de Córdoba, Argentina, luego de que el dueño del inmueble lo confundiera con uno de los delincuentes.

La víctima fue el suboficial principal Luis Azabal, de 56 años, quien acudió al lugar tras un llamado de vecinos que alertaron sobre un asalto en el barrio Villa Belgrano.

De acuerdo con lo informado por Todo Noticias, al menos dos sujetos armados con cuchillos habían ingresado a la vivienda para exigir dinero y objetos de valor.

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En medio del operativo, el uniformado ingresó a la casa afectada para revisar el lugar. En ese momento, el propietario del inmueble, Paolo Zambelli, lo confundió con uno de los asaltantes y le disparó.

Estaba próximo a jubilarse

El tiro impactó en la clavícula izquierda del funcionario y avanzó hasta su corazón. Aunque fue trasladado de urgencia a un centro médico, falleció minutos después producto de la gravedad de la herida.

Tras el hecho, Zambelli fue detenido inicialmente, pero luego quedó en libertad mientras la causa continúa bajo investigación por un eventual homicidio por exceso en la legítima defensa. Azabal llevaba años de servicio y estaba próximo a jubilarse.

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