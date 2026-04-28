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Día de las Madres 2026: los mejores panoramas para celebrar en Santiago

Conciertos, actividades culturales y música son algunas de las alternativas.

Felipe Romo

Agencia Uno

Agencia Uno / Manuel Lema Olgun

El Día de las Madres 2026 está cada vez más cerca, y ya se empieza a confeccionar el calendario de actividades que estarán disponibles para aquella celebración.

Entre los panoramas que se realizarán este próximo 10 de mayo se pueden encontrar panoramas al aire libre, música y cultura.

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¿Cuáles serán las actividades gratuitas para el Día de las Madres y dónde serán?

El Museo Nacional de Historia Natural en Quinta Normal tendrá entrada liberada al público, así como la exhibición de arte que se realizará en el sector oriente denominada “Arte en Distrito”, que impartirá talleres gratuitos.

En cuanto a los eventos temáticos, el restaurante “Nowa’s Cantina”, inspirado en el universo de Star Wars, presenta shows musicales en vivo para asistir junto a la familia.

Así también Santiago Wild 2026 ofrecerá un festival de cine de vida salvaje y medioambiente, que contará con entrada liberada que estará disponible hasta el 17 de mayo.

Mazapán protagonizará un show especial para el Día de las Madres ese mismo día, que tendrá lugar en la Sala Omnium ubicada en Las Condes. Los horarios de la presentación será de las 10:30 horas.

En cuanto a los eventos culturales, el próximo 5 de mayo se realizará “El Sur canta a la poesía: recitales interculturales”, que tendrá música originaria chilena a las 12:00 horas en la Plaza de la Ciudadanía.

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