Gustavo Álvarez aterrizó de la mejor manera posible en San Lorenzo tras su paso por la Universidad de Chile.

El entrenador argentino se mantiene invicto desde su arribo, hace poco más de un mes, al cuadro de Boedo, y este martes volvió a conseguir un buen resultado al empatar 1-1 ante el Santos de Neymar por Copa Sudamericana.

Una vez finalizado el encuentro, el técnico conversó brevemente con Bolavip Chile y, en una charla distendida, recordó el cariño que recibió de los hinchas azules durante su paso por el fútbol chileno.

Al ser consultado sobre si extraña a la gente de la U, respondió: “Siempre. La verdad es que la gente de San Lorenzo me recibió muy bien. El cariño de la gente de San Lorenzo y el de la U en su momento es algo que valoro mucho. Para mí, lo que es genuino es eterno”.

“Los quiero y van a estar eternamente en mi corazón”, cerró Gustavo Álvarez, enviando un mensaje a la fanaticada de Universidad de Chile.