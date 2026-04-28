Escándalo en la ciencia: retiran estudio “milagroso” sobre el cáncer de páncreas por ocultar información

La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos ha tomado una drástica decisión que sacude los cimientos de la investigación oncológica española reciente.

La prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ha anunciado la retirada oficial del estudio liderado por el químico Mariano Barbacid, el cual sugería un avance significativo en el tratamiento del cáncer de páncreas.

El motivo de la revocación no reside únicamente en tecnicismos científicos, sino en una grave falta ética: Barbacid y sus colaboradoras, Carmen Guerra y Vasiliki Liaki, no declararon sus intereses comerciales.

Los tres investigadores son copropietarios de Vega Oncotargets, una compañía fundada específicamente para explotar comercialmente los hallazgos derivados de sus investigaciones sobre este tipo de tumores.

El trabajo, publicado originalmente el 2 de diciembre de 2025, llegó a las páginas de PNAS tras ser rechazado por la revista Nature.

Mariano, aprovechando su estatus como miembro de la Academia estadounidense, utilizó una vía de publicación rápida que requiere una revisión menos exhaustiva.

Sin embargo, las normas de la institución son tajantes respecto a la transparencia financiera. Según el dictamen de los editores, la omisión de estos vínculos constituye un “conflicto de intereses relevante no declarado en el momento de la presentación”.

La política editorial exige que cualquier académico con intereses financieros en organizaciones vinculadas a su investigación debe someter su trabajo a una revisión directa y convencional para garantizar la objetividad.

Reacciones y explicación

Ante la controversia, el equipo de investigación ha intentado mitigar el impacto con diferentes acciones que buscan lograr la mayor transparencia posible, auque quizás ya sea demasiado tarde.

Carmen Guerra, investigadora destacada del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), reconoció el error administrativo: “Metimos la pata al remitir su trabajo por la vía señalada y no declarar los conflictos de intereses”.

Por su parte, la defensa legal de Mariano Barbacid, ejercida por la letrada Guadalupe Sánchez, emitió un comunicado asegurando que al científico se le “olvidó mencionar los vínculos con Vega Oncotargets sin que existiese mala fe ni voluntad alguna de ocultación”.

No obstante, el impacto social ya es considerable, especialmente tras la campaña de recaudación de fondos de la fundación CRIS contra el cáncer, que ha recolectado casi 3.7 millones de euros apoyándose en estos resultados ahora invalidados por la academia.

Ampliar

Ciencia frente a expectativas

Aunque el estudio presentaba una “triple terapia” que lograba la regresión del cáncer en 45 ratones, la comunidad científica internacional ya había mostrado cautela.

Los resultados, calificados como “milagrosos” en espacios televisivos de máxima audiencia, son todavía preliminares y se realizaron bajo modelos preclínicos.

Además de las omisiones éticas, la revista detectó irregularidades menores, como posibles imágenes duplicadas, que el equipo asegura haber corregido para una nueva revisión del texto.

Mientras tanto, el CNIO ha confirmado que está estudiando el caso bajo su código de buenas prácticas, recordando que sus estatutos exigen la divulgación de cualquier conflicto percibido para que este “no comprometa la investigación ni los intereses del centro”.

Este incidente pone bajo la lupa la relación entre la investigación pública financiada con donaciones y los intereses privados de los científicos, en un área tan sensible como la lucha contra el cáncer de páncreas.