Supera a grandes figuras mundiales: Joaquín Niemann es el deportista que más dinero acumula en 2025

Joaquín Niemann sigue sumando hitos a su exitosa carrera. Hace pocas semanas, el golfista chileno se consagró campeón en Reino Unido y conquistó su quinto título de la temporada en el LIV Golf.

El oriundo de Talagante se adjudicó un importante premio de US$ 4 millones y consolidó su posición como el deportista chileno con más ganancias de la historia, superando a otras figuras como Alexis Sánchez o Marcelo Ríos.

Pero esto no es todo. Con cinco victorias en lo que va del año, Niemann ha sumado más de 17 millones de dólares solo en premios, lo que lo convierte en el deportista que más dinero acumula durante el 2025, según el ranking de FOX Sports.

El golfista nacional supera a figuras como el estadounidense Scottie Scheffler, número uno del ranking mundial de golf (OWGR), quien ha ganado dos majors en 2025, y también ha duplicado las ganancias de otros jugadores como Bryson DeChambeau.

Comparado con el tenis, Niemann ha generado casi el doble de los premios obtenidos por los campeones de torneos como Roland Garros, Carlos Alcaraz, y Jannick Sinner, vigente monarca del Abierto de Australia y Wimbledon.

Revisa el listado de los deportistas que más dinero acumulan durante el 2025