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Billie Eilish prepara su salto a Hollywood: esta será la película con la que debutaría como protagonista

De concretarse el acuerdo, la intérprete dará un nuevo paso en su carrera artística.

Javiera Rivera

Billie Eilish prepara su salto a Hollywood: esta será la película con la que debutaría como protagonista

Billie Eilish prepara su salto a Hollywood: esta será la película con la que debutaría como protagonista

La estrella del pop Billie Eilish estaría a punto de dar un nuevo paso en su carrera artística.

La cantante estadounidense negocia su participación como protagonista en la adaptación cinematográfica de The Bell Jar (La campana de cristal), la emblemática novela de Sylvia Plath.

El proyecto será dirigido por la cineasta canadiense Sarah Polley, ganadora del Óscar por el guion adaptado de Women Talking. De concretarse el acuerdo, este sería el primer papel protagónico de Eilish en una película de ficción.

De qué trata The Bell Jar

Publicada en 1963, la novela de Sylvia Plath es considerada un clásico de la literatura contemporánea. La historia sigue a Esther Greenwood, una joven brillante y talentosa que viaja a Nueva York con grandes expectativas profesionales.

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Sin embargo, a medida que avanza la trama, la protagonista comienza a enfrentar una profunda crisis emocional, marcada por las presiones sociales de su época y sus propios conflictos internos.

La obra tiene un fuerte carácter autobiográfico y aborda temas como la salud mental, la identidad y las expectativas sobre las mujeres en la sociedad. Con el tiempo, el libro fue traducido a más de 40 idiomas y continúa siendo leído por nuevas generaciones.

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