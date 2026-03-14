Lollapalooza Chile 2026 EN VIVO: dónde y cómo ver el festival online y gratis hoy sábado 14 de marzo

La segunda jornada de Lollapalooza Chile 2026 promete una intensa jornada musical este sábado 14 de marzo, con presentaciones de artistas internacionales y nacionales que convocan a miles de fanáticos en el Parque O’Higgins.

Entre los nombres más esperados del día destacan Lorde, Tyler, The Creator y la banda chilena Los Bunkers, quienes encabezarán parte de los shows más comentados del festival.

Para quienes no lograron asistir de forma presencial, la organización del evento habilitó alternativas para seguir el espectáculo en vivo a través de internet. De esta forma, los fanáticos podrán disfrutar de parte de los conciertos y contenido exclusivo desde cualquier lugar.

Cómo ver Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis hoy

La transmisión oficial del festival estará disponible mediante streaming desde los distintos escenarios. A través de estas señales, el público podrá seguir presentaciones, además de momentos destacados de la jornada.

Esta jornada la puedes seguir en el sitio web oficial del evento (pinchar aquí), como también sus canales en Youtube.

Todo arranca este sábado desde las 14:00 horas, con las presentaciones de “Astronautiko” y “Fonosida”.

Horarios de Lollapalooza Chile 2026 para hoy sábado 14 de marzo

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¿Qué artista esperas ver hoy en Lollapalooza Chile 2026 y cuál crees que dará el mejor show de la jornada? 🎶