La vitrina de los festivales: cómo Lollapalooza Chile 2026 impulsa a nuevos artistas y talentos emergentes

Cada año, la realización de Lollapalooza Chile no solo convoca a miles de fanáticos de la música, sino que también abre el debate sobre el presente y el futuro de la industria musical en el país.

En ese contexto, la cantante emergente MAW valoró la presencia femenina en el cartel del festival, pero también planteó la necesidad de generar más espacios para artistas que buscan consolidar sus carreras desde la escena local.

La artista destacó que el lineup de esta edición incluye figuras internacionales como Sabrina Carpenter, Lorde, Chappell Roan y Marina, lo que a su juicio refleja un avance en la visibilidad de las mujeres dentro de los escenarios más importantes de la música global.

El desafío de abrir espacios para nuevas voces

Desde su experiencia como artista emergente, MAW subrayó que ver a tantas mujeres liderando festivales representa una señal positiva para la industria. “Como artista emergente, me emociona mucho ver la fuerte presencia femenina en el lineup de este año. Es una señal potente de que las mujeres no solo estamos ocupando más espacios, sino también liderando los escenarios más importantes”, afirmó.

Sin embargo, la cantante advirtió que aún existen desafíos relevantes, especialmente en lo relacionado con las oportunidades concretas para talentos en desarrollo. “Hoy se habla mucho de diversidad, pero la verdadera inclusión no se mide solo en cuántos nombres femeninos hay en un cartel, sino en qué oportunidades reales se generan para las artistas que vienen creciendo desde la escena local”, explicó.

En esa línea, la artista destacó el rol de los denominados sideshows del festival, conciertos paralelos que permiten un vínculo más cercano entre músicos y audiencia. “Muchas veces esos shows generan una conexión más cercana y emocional con la audiencia, e incluso terminan siendo igual o más memorables que los grandes escenarios”, comentó.

Además, MAW planteó que los festivales pueden transformarse en plataformas clave para descubrir nuevos talentos, especialmente a través de presentaciones de apertura o teloneos. “A veces da la sensación de que la industria apuesta por lo seguro y repite fórmulas, incluso en los teloneos, dejando fuera a propuestas nuevas que podrían sorprender”, señaló.

La artista concluyó que fortalecer el ecosistema musical chileno requiere integrar a las nuevas generaciones en los escenarios más relevantes. “Si queremos una industria más fuerte, necesitamos escenarios donde convivan las grandes estrellas internacionales con las nuevas generaciones que están construyendo el sonido del futuro”, sostuvo.

¿Crees que festivales como Lollapalooza deberían abrir más espacios para artistas emergentes chilenos en sus escenarios principales?