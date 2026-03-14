Balacera en Independencia termina con un muerto y dos heridos

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Durante la madrugada de este sábado 14 de marzo se registró una balacera en la comuna de Independencia que dejó a un fallecido y dos personas heridas.

El hecho ocurrió específicamente en la esquina de Escanilla con San Luis y, conforme a los trabajos de las autoridades, se consignó un homicidio consumado y otros dos bajo la calidad de frustrados.

La víctima fatal, de sexo masculino, fue encontrada con múltiples impactos de bala, mientras que las otras dos personas (también hombres) fueron trasladados al Hospital San José.

Según los reportes, el fallecido es un hombre de nacionalidad venezolana, mientras que los otros dos heridos son de República Dominicana.

En el trabajo de Fiscalía y personal policial se pudo recoger una gran cantidad de evidencia balística, cerca de 10 casquillos además de munición sin usar, lo que da cuenta de la violencia del actuar.

El fiscal Fernando Anais detalló que el material: “es motivo de peritaje para poder establecer la dinámica de los hechos y ojalá poder establecer quiénes son los autores de los ilícitos”.

En tanto, la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las investigaciones pertinentes, realizando levantamiento de imágenes registradas por cámaras de seguridad, análisis de pruebas y conversaciones con testigos.