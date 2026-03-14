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Hospital San Juan de Dios actualiza estado de Rodrigo Rojas Vade

Esto luego de que el exconvencional, fuera encontrado golpeado y atado de manos en la Ruta 78. Sin embargo, la investigación analiza un posible “autoatentado”.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

El Hospital San Juan de Dios entregó este sábado una nueva actualización sobre el estado de salud del exconvencional Rodrigo Rojas Vade, quien permanece hospitalizado tras ser encontrado golpeado y con las manos atadas junto a un vehículo en el kilómetro 59 de la Ruta 78, en la comuna de Melipilla.

El hecho ocurrió durante la noche del miércoles y actualmente es investigado por la policía.

Desde el recinto asistencial informaron que el paciente continúa internado en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a la gravedad de su condición.

En un comunicado oficial señalaron que “la condición del paciente es grave, presentando variaciones en su condición clínica que ameritan mantenerlo hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)”.

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El hospital también detalló que el exconvencional permanece bajo monitoreo constante del equipo médico. En ese contexto, precisaron que “se mantiene bajo supervisión permanente del equipo multidisciplinario de la UCI, con las medidas de soporte y tratamiento que su estado requiere”.

Mientras tanto, la investigación sobre el ataque denunciado por Rodrigo Rojas Vade podría tomar un giro relevante tras nuevos antecedentes surgidos durante diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones (PDI).

Entre los elementos que analizan los investigadores figura el hallazgo de una mochila al interior del domicilio del exconvencional. Según antecedentes del caso, en su interior habría una bolsa con amarras plásticas blancas y negras similares a las que, según el relato inicial, habrían sido utilizadas para atarle las manos.

Los peritajes ahora buscan determinar si estas amarras coinciden con las encontradas en el lugar del ataque. Para ello, se realizarán análisis técnicos que incluyen la revisión de números de serie y pruebas de ADN para detectar posibles rastros biológicos, lo que podría ayudar a esclarecer quién manipuló los elementos.

Otro antecedente incorporado a la investigación es la ubicación de un teléfono celular asociado al exconvencional, que habría sido encontrado en la parte trasera de un automóvil, lo que abre nuevas interrogantes sobre el contexto del incidente y los movimientos previos al hecho.

En paralelo, peritajes iniciales descartaron la presencia de bencina u otros acelerantes en el cuerpo de Rodrigo Rojas Vade. De acuerdo con los antecedentes, el olor detectado correspondería a diluyente y líquidos asociados a materiales de pintura utilizados en su domicilio.

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