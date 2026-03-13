Remezón en Zapping: anuncian una serie de despidos y el cierre de un canal con contenido original

El mercado de las telecomunicaciones sigue experimentando cambios bastante significativos y son varias las compañías que atraviesan modificaciones tanto a nivel interno como en la proyección hacia sus clientes.

Bajo este escenario, recientemente se dio a conocer que Zapping tomó la decisión de cerrar su canal de contenido propio Zapping Not TV, publica el Diario Financiero.

De esta manera, realizan un significativo reajuste de estrategia, desmantelando también parte de su equipo. Ahora, se priorizarán proyectos con mayor alcance con la idea de optimizar recurso.

La operación involucra una serie de despidos concentrados en el departamento de contenidos originales. Fueron nueve las personas desvinculadas, y redujeron el número a solo tres miembros.

Respecto a la señal en cuestión, que operaba junto a Zapping Music, Zapping Channel y Cuenta Cuentos, dejará de transmitir el lunes 16 de marzo.​

“Esta medida responde a un proceso de foco estratégico en aquellas iniciativas que están teniendo mayor impacto en nuestra audiencia”, explican voceros de la empresa.

Asimismo, agradecieron “sinceramente el trabajo y compromiso de cada uno de ellos durante el tiempo que formaron parte del proyecto”.

Programas afectados y más salidas posibles

Zapping Not TV contaba con 20 producciones agendadas para este 2026, entre las que destacan Nada es tan serio (con Daniela Nicolás), Un día menos (con Werne Núñez), Te lo cedo (con Rodrigo Sepúlveda), además de espacios deportivos como Time Out y Línea de 3.

Por el momento, se mantienen diálogos con productores para explorar “alternativas que permitan dar continuidad a aquellos proyectos que puedan seguir desarrollándose en otros formatos o plataformas”.

Este cierre se enmarca en una reorganización previa de canales Originals, donde Zapping Not TV ya había reemplazado a Zapping Sports en la posición 17 de la grilla, con bloques de videos virales, música y deportes random.​