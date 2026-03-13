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EE.UU. afirma que el nuevo líder supremo iraní está herido y “probablemente desfigurado”

La afirmación fue realizada por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

Pablo Castillo

TEHRAN, IRAN - 2026/03/12 (Photo by Sobhan Farajvan/Pacific Press/LightRocket via Getty Images)

TEHRAN, IRAN - 2026/03/12 (Photo by Sobhan Farajvan/Pacific Press/LightRocket via Getty Images) / Pacific Press

El Gobierno de Estados Unidos aseguró que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, se encuentra herido y “probablemente desfigurado”, en medio de la creciente escalada militar en Medio Oriente.

Las declaraciones se producen mientras Washington también ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita localizarlo a él y a otros altos dirigentes del régimen iraní.

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La afirmación fue realizada por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, quien sostuvo que la cúpula del régimen iraní estaría atravesando un momento de desorganización. Según indicó, varios de sus líderes se encuentran ocultos en búnkeres y con serias limitaciones para comunicarse, lo que reflejaría un escenario de caos interno en la estructura de poder de Teherán.

La situación de Jamenei ha generado especulaciones luego de que su primer mensaje al país fuera difundido a través de un informativo televisivo, sin aparecer públicamente. Esa circunstancia ha alimentado las versiones sobre el estado de salud del dirigente, que asumió el liderazgo tras la muerte de su padre, el ayatolá Ali Jamenei, durante los primeros días de la ofensiva militar en la región.

El conflicto continúa intensificándose en distintos frentes. Israel lanzó una nueva ola de bombardeos contra instalaciones vinculadas al régimen iraní en Teherán y otras ciudades, así como contra posiciones del grupo Hezbolá en Líbano. En respuesta, Irán ha lanzado ataques con drones y misiles contra países del entorno, ampliando la tensión regional.

Repercusiones en otros países

La confrontación también ha tenido repercusiones en otros países. En Turquía, sistemas antiaéreos vinculados a la OTAN interceptaron un misil balístico iraní cerca de la Base aérea de Incirlik, una instalación estratégica donde operan fuerzas turcas y estadounidenses.

En paralelo, Washington confirmó la muerte de los seis tripulantes de un avión cisterna Boeing KC‑135 Stratotanker que se estrelló en Irak. Las autoridades estadounidenses reiteraron que el accidente no está relacionado con las operaciones militares en curso.

Mientras continúan los ataques y las advertencias cruzadas, las agresiones de Estados Unidos e Israel a Irán mantiene a la región en una de sus fases de mayor tensión en años recientes.

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