VIDEO. ¡Con Chewbacca incluido! Miembros de AC/DC fueron sorprendidos en reconocido bar de Santiago
El baterista de la banda visitó un reconocido bar de la capital y lo sorprendieron con una insólita interpretación de uno de los clásicos de la banda australiana.
Este viernes, el baterista de AC/DC, Matt Laug, sorprendió a varios fanáticos de la banda australiana al aparecer en un reconocido bar de Santiago.
El musico de 57 años junto a miembros de la legendaria banda de rock visitaron el Nowa’s Cantina, la cual es conocida por estar ambientada en el universo de Star Wars.
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Los trabajadores del lugar sorprendieron a Laug con una insólita interpretación de Thunderstruck.
En la megafonía del local empezó a sonar el reconocido solo interpretado por Angus Young mientras una persona disfrazada de Chewbacca apareció tocando la guitarra ante la mirada de los comensales.
El momento fue inmortalizado en la cuenta de Instagram del bar y el musico aprovechó de firmar la guitarra del personaje de Star Wars y una polera de la cantina.
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