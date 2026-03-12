AC/DC electriza Santiago en su esperado regreso tras casi 30 años

Santiago

Después de casi tres décadas de ausencia, AC/DC volvió a encontrarse con el público chileno en el Parque Estadio Nacional, en la primera de las dos fechas programadas en Santiago. Y lo hizo con un espectáculo que confirmó por qué la banda australiana sigue siendo una de las más grandes del rock mundial: potencia, clásicos y una conexión directa con el público que convirtió la noche en una verdadera celebración.

El concierto comenzó cerca de las 21:30 horas con “If You Want Blood (You’ve Got It)”, un arranque que de inmediato encendió al público, seguido por “Back in Black”, uno de los himnos más reconocibles del grupo. Desde ahí, la banda emprendió un recorrido por su extensa carrera con un setlist de más de veinte canciones, donde no faltaron clásicos como “Thunderstruck”, “Hells Bells”, “Highway to Hell”, “Shoot to Thrill”, “Dirty Deeds Done Dirt Cheap” y “You Shook Me All Night Long”.

La espera del público, que llegó desde temprano a las inmediaciones del estadio, se transformó rápidamente en una fiesta rockera. Familias completas, fanáticos de distintas generaciones y miles de poleras negras con el logo de la banda acompañaron un ambiente marcado por la energía, los coros masivos y la emoción de ver a una banda icónica del rock mundial de regreso en Chile.

¿Envejece el rock?

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la vigencia de sus protagonistas. Brian Johnson, de 78 años, sostuvo el show con su inconfundible voz rasposa, mientras que Angus Young, con 70 años, volvió a demostrar por qué es uno de los guitarristas más emblemáticos del género. Durante “Thunderstruck”, el músico apareció en las pantallas prácticamente electrificado, rodeado de rayos mientras ejecutaba el famoso riff que desató uno de los momentos más intensos de la noche.

Hubo también espacio para la complicidad con el público. En “Sin City”, Angus se sacó la clásica corbata de su uniforme escolar y comenzó a jugar con ella mientras improvisaba un riff con la guitarra, gesto que provocó una ovación inmediata desde las primeras filas.

Foto de @andieborie / AndieBorie Ampliar

Otro de los puntos altos llegó con “Dirty Deeds Done Dirt Cheap”, donde el guitarrista cerró la canción con un solo desbordado y visceral, mientras desde el público se escuchaban gritos de admiración que iban desde declaraciones de amor hasta comentarios más subidos de tono.

La recta final mantuvo el nivel con himnos como “T.N.T.” y el cierre con “For Those About to Rock (We Salute You)”, acompañado de los clásicos cañones que marcaron el broche perfecto para una noche cargada de electricidad.

Tras el concierto, miles de asistentes comenzaron a salir del recinto en masa, muchos aún con los clásicos cuernos rojos de Angus Young iluminando la noche santiaguina, una postal que resumía el espíritu del reencuentro.

Foto de @andieborie / AndieBorie Ampliar

El regreso de AC/DC a Chile no solo cumplió con las expectativas, sino que reafirmó la vigencia de una banda que, pese al paso del tiempo, sigue dominando el escenario con una fórmula simple y efectiva: volumen, riffs inolvidables y rock and roll en estado puro.

Foto de @andieborie / AndieBorie Ampliar

La historia, de todas formas, aún no termina. El grupo volverá a presentarse el próximo 15 de marzo en el mismo Parque Estadio Nacional, en la segunda fecha de su paso por Santiago. Una nueva oportunidad para que el público chileno vuelva a saludar a una de las leyendas vivas del rock.