AC/DC en Chile: revisa el posible setlist del concierto en el Parque Estadio Nacional

La espera terminó para los fanáticos del rock en Chile. La legendaria banda australiana AC/DC regresa al país con su esperado concierto en el Parque Estadio Nacional, en un show que promete reunir algunos de los himnos más grandes de su extensa carrera.

El grupo liderado por Angus Young y Brian Johnson vuelve a Chile tras 30 años con su gira más reciente Power Up Tour, donde repasan clásicos que han marcado generaciones y que siguen siendo parte fundamental del repertorio del rock mundial.

Aunque la banda no ha confirmado oficialmente el listado de canciones para su presentación en Santiago, los conciertos recientes del tour permiten anticipar cuál podría ser el posible setlist que haga vibrar a los miles de asistentes en el recinto de Ñuñoa.

Posible setlist de AC/DC en Chile

Este sería el repertorio que la banda podría interpretar en su show en el Estadio Nacional:

If You Want Blood (You’ve Got It) Back in Black Demon Fire Shot Down in Flames Thunderstruck Have a Drink on Me Hells Bells Shot in the Dark Stiff Upper Lip Highway to Hell Shoot to Thrill Sin City Jailbreak Dirty Deeds Done Dirt Cheap High Voltage Riff Raff You Shook Me All Night Long Whole Lotta Rosie Let There Be Rock

Encore: