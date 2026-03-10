;

AC/DC en Chile: revisa el posible setlist del concierto en el Parque Estadio Nacional

La banda australiana se presentará por segunda vez en nuestro país con su gira “Power Up Tour”.

Nicolás Lara Córdova

SAO PAULO, BRAZIL - FEBRUARY 26: Angus Young of AC/DC performs live on stage as part of the &quot;Power Up&quot; tour at MorumBIS on February 24, 2026 in Sao Paulo, Brazil.(Photo by Mauricio Santana/Getty Images)

SAO PAULO, BRAZIL - FEBRUARY 26: Angus Young of AC/DC performs live on stage as part of the "Power Up" tour at MorumBIS on February 24, 2026 in Sao Paulo, Brazil.(Photo by Mauricio Santana/Getty Images) / Mauricio Santana

La espera terminó para los fanáticos del rock en Chile. La legendaria banda australiana AC/DC regresa al país con su esperado concierto en el Parque Estadio Nacional, en un show que promete reunir algunos de los himnos más grandes de su extensa carrera.

El grupo liderado por Angus Young y Brian Johnson vuelve a Chile tras 30 años con su gira más reciente Power Up Tour, donde repasan clásicos que han marcado generaciones y que siguen siendo parte fundamental del repertorio del rock mundial.

Aunque la banda no ha confirmado oficialmente el listado de canciones para su presentación en Santiago, los conciertos recientes del tour permiten anticipar cuál podría ser el posible setlist que haga vibrar a los miles de asistentes en el recinto de Ñuñoa.

Posible setlist de AC/DC en Chile

Este sería el repertorio que la banda podría interpretar en su show en el Estadio Nacional:

  1. If You Want Blood (You’ve Got It)
  2. Back in Black
  3. Demon Fire
  4. Shot Down in Flames
  5. Thunderstruck
  6. Have a Drink on Me
  7. Hells Bells
  8. Shot in the Dark
  9. Stiff Upper Lip
  10. Highway to Hell
  11. Shoot to Thrill
  12. Sin City
  13. Jailbreak
  14. Dirty Deeds Done Dirt Cheap
  15. High Voltage
  16. Riff Raff
  17. You Shook Me All Night Long
  18. Whole Lotta Rosie
  19. Let There Be Rock

Encore:

  1. T.N.T.
  2. For Those About to Rock (We Salute You)

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

