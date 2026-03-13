Banda intentó asaltar dos casas en violenta madrugada en Lampa: una de las víctimas apuñaló a un delincuente

Durante la madrugada de este viernes se registró una serie de violentos hechos delictuales en la comuna de Lampa, región Metropolitana, donde una banda armada protagonizó al menos tres episodios en menos de dos horas, incluyendo intentos de asalto a viviendas en el sector residencial de Valle Grande y un robo en una empresa de transportes.

El primer hecho ocurrió cerca de las 03:00 de la madrugada, cuando ocho sujetos encapuchados ingresaron a una empresa de transportes de buses ubicada en calle Joaquín Undurraga. Los individuos saltaron el cierre perimetral y llegaron hasta la caseta de seguridad, donde amenazaron y golpearon al nochero para obligarlo a entregar las llaves de las oficinas y bóvedas.

Sin embargo, el trabajador indicó que no las tenía, por lo que fue nuevamente agredido por los delincuentes, quienes finalmente le robaron dos teléfonos celulares y su billetera con documentación. La banda huyó del lugar luego de que un vehículo pasara por el sector.

Minutos más tarde, cerca de las 04:00 horas, tres desconocidos armados irrumpieron en una vivienda ubicada en calle Porvenir, en el sector de Valle Grande. Los sujetos saltaron la reja y el muro perimetral del domicilio, despertando a una mujer y a su hijo de 22 años.

Según el relato del joven a la policía, al percatarse de la presencia de los intrusos tomó un cuchillo para defenderse, mientras que los asaltantes golpearon a su madre en la cabeza con la empuñadura de una pistola. En medio del enfrentamiento, el joven logró apuñalar por la espalda a uno de los atacantes.

Los delincuentes escaparon del lugar y, ya desde el exterior, realizaron un disparo que quebró los vidrios de una de las ventanas de la vivienda.

Apenas 30 minutos después, cerca de las 04:30 horas, se registró un segundo intento de asalto en otra vivienda del mismo sector, esta vez en calle Río Claro. En ese lugar, tres sujetos armados intentaron ingresar al domicilio, pero el dueño de casa, de 59 años, los detectó desde una ventana y activó la alarma del inmueble.

Ante la alerta, los individuos escaparon efectuando disparos al aire, sin que se registraran personas heridas por impacto de bala.

“Puede llegar a un centro asistencial”

La investigación quedó a cargo de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI, cuyos antecedentes apuntan a que los dos intentos de asalto en Valle Grande podrían haber sido perpetrados por la misma banda, considerando el modo de operar y la cantidad de participantes.

El fiscal Felipe Olivari explicó que una de las líneas investigativas considera que uno de los delincuentes podría haber resultado herido durante el primer ataque.

“De la línea investigativa es que uno de los imputados esté lesionado y que por lo tanto pueda llegar a algún centro de asistencia”, señaló el persecutor.

Además, precisó que “con respecto a los dos robos a los domicilios que se producen en el mismo sector de Valle Grande con una diferencia de media hora solamente, por el modo de operando y por la cantidad de sujetos, que serían tres, obviamente estamos presumiendo de que se trataría del mismo grupo o de la misma banda”.

El fiscal agregó que la Brigada de Robos de la PDI se encuentra analizando ambos procedimientos de manera conjunta, con el objetivo de establecer si efectivamente se trata de la misma organización delictual que actuó durante la madrugada en la comuna de Lampa.