Tras 14 años al aire: conocido matinal chileno se despide con emotivo último capítulo

Un matinal de la televisión chilena puso fin a su ciclo este viernes, luego de 14 años acompañando a la audiencia con conversaciones, cocina y temas de actualidad.

Se trata de Sabores, el programa emitido por Zona Latina, que transmitió su último episodio con una despedida dedicada al equipo que trabajó detrás de cámaras durante su extensa trayectoria.

En su etapa final, el espacio fue conducido por Camila Campos, Antonella Ríos y Eloísa Venegas, quienes agradecieron al público y recordaron distintos momentos vividos durante el programa.

Durante años, Sabores mantuvo el formato clásico de matinal, combinando farándula, conversación y secciones de cocina, una estructura que logró mantenerse incluso tras los cambios durante la pandemia.

Anuncian nuevo programa en el canal

Aunque no se entregaron detalles sobre las razones del término del espacio, sus conductoras adelantaron que regresarán a la pantalla con un nuevo proyecto llamado Encantadas.

El programa se emitirá en horario vespertino, antes de los espacios de farándula Qué te lo digo y Zona de Estrellas, aunque todavía no se han revelado detalles sobre su dinámica.