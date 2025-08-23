;

“Es el fin de una temporada”: Camilísima se despide de “Sígueme”

Desde TV+ oficializaron la sorpresiva salida de la periodista.

José Campillay

“Es el fin de una temporada”: Camilísima se despide de “Sígueme”

El programa de espectáculos Sígueme, de TV+, sorprendió a sus televidentes al informar sobre la repentina salida de una de sus panelistas: Camila Campos, más conocida como Camilísima.

Desde el canal aseguran que la decisión tomada responde a un “propósito de seguir creciendo y diversificando nuestra oferta para el público”.

Asimismo, expresaron su gratitud hacia las comunicadoras, confirmando también que Carla Ballero también deja el espacio televisivo.

“Les expresamos todo nuestro cariño y gratitud por el profesionalismo, compromiso y dedicación que demostraron durante este tiempo con nosotros”, señalaron.

Revisa también:

ADN

A través de Instagram, Camilísima utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre su salida y compartió un mensaje de despedida a sus seguidores.

Es el fin de una temporada. Se termina Sígueme para mi y en realidad para un nosotros. Tocan nuevos rumbos, pero me voy con todos los aprendizajes”, comenzó escribiendo.

En este sentido, valoró “el desafío de asumir un espacio en vivo todos los días, la adrenalina, las risas, los chascarros y la creatividad de todo un equipo”.

“Les deseo lo mejor. Gracias a todos y a cada uno de ustedes por lo vivido. Los voy a echar de menos”, escribió al cierre de su publicación, etiquetando a sus compañeros junto a una fotografía del equipo.

