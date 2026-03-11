;

VIDEO. “Ten cuidado, niño”: La advertencia de recordada estrella de Hollywood a Timothée Chalamet tras sus dichos sobre el ballet y la ópera

La actriz Whoopi Goldberg cuestionó la postura del joven actor y recordó que él mismo “viene de una familia de bailarines”.

José Campillay

Timothée Chalamet es uno de los actores más populares y cotizados en la actualidad, con millones de seguidores en todo el mundo que se mantienen atentos a cada uno de sus pasos.

Durante las últimas jornadas, el nominado a Mejor Actor en los Premios Oscar por Marty Supreme también ha dado mucho de qué hablar, aunque no por la película ni por su trabajo en general.

El intérprete de 30 años ha estado al frente de una polémica luego de despreciar el ballet y la ópera, apuntándolas como artes irrelevantes.

Durante un evento organizado por Variety, el actor destacó la importancia del cine y sus trabajadores que mantienen viva la vocación, pero desmereció las otras disciplinas.

“Y no quiero estar trabajando en ballet o en ópera, o en cosas donde es como: ‘Oye, mantén viva esta cosa’. Aunque sea como, ya a nadie le importa esto...”, comentó.

En medio de una serie de reacciones y respuesta desde diferentes personas y organizaciones, la reconocida actriz Whoopi Goldberg (Cambio de Hábito; Ghost: la sombra del amor) salió al paso de sus dichos.

La también conductora del programa The View, junto a Sunny Hostin, cuestionó duramente las declaraciones de Chalamet sobre el declive del ballet y la ópera durante el episodio del lunes 9 de marzo.

Probablemente no se dio cuenta hasta que dijo: ‘Ay, estoy en problemas’, pero luego lo agravó diciendo: ’14 centavos...’. No, cuando la gente se enfada, son mucho más de 14 centavos”, expresó.

Así que ten cuidado, ten cuidado, niño”, expresó, enfatizando que “aún es un niño; sin faltarle al respeto”. Además, recordó el que el joven actor “viene de una familia de bailarines, así que cuando criticas el arte de otra persona no es algo bueno”.

De verdad, no te disculpes cuando insultas, no suena bien. No puedes decir: ‘Ay, esto es una tontería, sin faltar al respeto’. Porque eso es una falta de respeto total”, cerró Goldberg.

