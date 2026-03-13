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Por acoso laboral, sexual y faltas a la probidad: Municipalidad de Maipú destituye a nueve funcionarios tras sumarios por Ley Karin

Entre las faltas investigadas se identificaron casos de acoso laboral, acoso sexual y uso del cargo para extorsionar a comerciantes de la comuna.

Cristóbal Álvarez

Por acoso laboral, sexual y faltas a la probidad: Municipalidad de Maipú destituye a nueve funcionarios tras sumarios por Ley Karin

Por acoso laboral, sexual y faltas a la probidad: Municipalidad de Maipú destituye a nueve funcionarios tras sumarios por Ley Karin / Bill Diodato

La Municipalidad de Maipú informó la conclusión de diversos procedimientos disciplinarios que derivaron en sanciones contra diez funcionarios municipales, entre ellos nueve destituciones y una suspensión de funciones.

Según detalló el municipio, las medidas se adoptaron en el marco de la Ley N°21.643, conocida como Ley Karin, normativa que busca fortalecer la prevención y sanción del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo dentro de las instituciones públicas.

En ese contexto, seis funcionarios fueron destituidos por situaciones vinculadas a acoso laboral y sexual, mientras que a otra persona se le puso término anticipado a su contrato a honorarios y un funcionario fue suspendido de sus funciones.

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De acuerdo con la investigación administrativa, dos de los casos correspondían a acoso sexual y otros cinco a situaciones de maltrato y acoso laboral dentro del municipio.

A estos antecedentes se sumaron otros dos sumarios administrativos por infracciones graves al principio de probidad. Tras el proceso investigativo, ambos funcionarios fueron destituidos luego de comprobarse que utilizaban sus cargos para extorsionar a locatarios comerciales de la comuna.

Sobre estas medidas, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, explicó que “este tipo de sanciones responden a rigurosos procesos de investigación”, que toman tiempo y van en línea con el deber de cumplir la ley con seriedad y rigurosidad.

“Nuestro compromiso siempre será actuar con probidad, transparencia”, afirmó Vodanovic, añadiendo que en el municipio no tolerarán el maltrato, el acoso ni prácticas que pongan en riesgo entornos laborales seguros, respetuosos y dignos.

Desde el municipio indicaron además que continuarán adoptando medidas para proteger a los trabajadores y fortalecer la integridad institucional, garantizando un servicio público transparente y respetuoso con la comunidad.

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