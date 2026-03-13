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Filtran el nuevo y millonario sueldo que recibiría Julio César Rodríguez si se queda en Chilevisión: “La no despreciable suma de...”

Hace algunos días el animador confirmó que saldrá de la señal tras 13 años de trabajo.

Javier Méndez

Filtran el nuevo y millonario sueldo que recibiría Julio César Rodríguez si se queda en Chilevisión: “La no despreciable suma de...”

La semana pasada, la renuncia de Julio César Rodríguez a Chilevisión provocó un verdadero terremoto en la industria televisiva.

El periodista decidió dar un paso al costado tras 13 años en la señal, dejando no solo sus labores en la conducción, sino también su rol como director de programación.

Aunque la salida se plantea como un hecho hasta con fecha definida, en las últimas horas surgió una versión que apunta a un posible cambio de escenario.

El antecedente fue revelado por Sergio Rojas en el programa Que te lo digo, donde aseguró haber accedido a información desde el interior de la estación privada.

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Según la versión del panelista, la fórmula que se estaría evaluando contempla que el periodista permanezca en Chilevisión exclusivamente como rostro.

El mismo conductor del cable señaló que JC podría mantenerse en el canal recibiendo “la no despreciable suma de $35 millones”. De todos modos, aclaró que se trataría de una opción en evaluación y no de una determinación ya adoptada por el animador.

Él señaló que nada era definitivo y ahora me cuadra por qué dio esa cuña. Cabe la posibilidad de que por 35 millones solamente se quede como animador”, planteó Rojas.

Previamente, el mismo opinólogo dijo que Rodríguez recibía $63 millones por mes y calificó la cifra como "una falta de respeto para todos los trabajadores de esta nación“.

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