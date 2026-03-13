Afirman que miembro del Ejército sería el primer indultado del Presidente Kast

El capitán del Ejército de Chile José Santiago Faúndez Sepúlveda, condenado a 15 años de prisión, podría convertirse en el primer beneficiado con un indulto del presidente José Antonio Kast.

La posibilidad surgió luego de que el mandatario confirmara que está dispuesto a utilizar la atribución de indultar a personas condenadas, aunque aclaró que no se trataría de una medida general.

En declaraciones a Canal 13, señaló que la revisión se realizará “caso a caso”, en el marco de un proceso que, según afirmó, busca contribuir a la reconciliación social tras la crisis que vivió el país.

Faúndez Sepúlveda fue condenado por la muerte de Romario Veloz y por causar lesiones graves a Rolando Robledo y César Véliz. Los hechos ocurrieron el 20 de octubre de 2019 en La Serena, en medio de las protestas que se extendían por el país.

La justicia lo declaró culpable del delito de violencia innecesaria con resultado de muerte y de dos delitos de violencia innecesaria con resultado de lesiones graves.

La sentencia también indica que, mientras la víctima era auxiliada por civiles, el capitán Faúndez no dispuso asistencia médica pese a conocer que había un herido en el lugar. En cambio, ordenó que las escuadras se retiraran del sector.

Eventual indulto

La eventual inclusión del capitán entre los casos que podrían ser revisados fue comentada en el programa Hablemos en Off de Radio Duna, donde la periodista Mónica Pérez señaló que el oficial presentaba problemas de salud mental al momento de los hechos.

Según lo expuesto en el espacio radial, esa situación habría motivado intentos dentro de la institución para gestionar su salida anticipada del Ejército, trámite que finalmente no se concretó.

Los hechos

De acuerdo con el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, los hechos ocurrieron el 20 de octubre de 2019 en las inmediaciones del Mall Plaza La Serena, cuando una patrulla del Ejército de Chile realizaba labores durante las manifestaciones del estallido social.

En ese contexto, el capitán José Santiago Faúndez Sepúlveda ordenó a los soldados bajo su mando disparar con sus fusiles, que estaban cargados tanto con munición de guerra como de fogueo. En la primera serie de disparos, un proyectil percutido por el conscripto Milován Rojas Barrera impactó a Rolando Robledo, causándole lesiones graves y permanentes que lo dejaron con incapacidad laboral.

Posteriormente, y tras los hechos ya mencionados respecto a la falta de asistencia a los heridos, el oficial volvió a autorizar disparos. En esa segunda secuencia, el conscripto Carlos Robledo Olguín efectuó un tiro que alcanzó al estudiante Romario Veloz, provocándole la muerte.

En una última ráfaga, el cabo José Arenas Mancilla abrió fuego e hirió en la pierna a César Antonio Véliz Cortés, ocasionándole lesiones graves que, según el fallo judicial, pudieron haber sido mortales sin atención médica oportuna.