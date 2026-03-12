Colo Colo suma dudas: dos jugadores encienden las alarmas, pero Ortiz recupera una pieza clave

Colo Colo volvió este miércoles a los entrenamientos de cara a su próximo desafío por la Liga de Primera 2026, donde recibirá a Huachipato por la séptima jornada en el Estadio Monumental.

Sin embargo, la jornada en Macul dejó noticias de dulce y agraz, con dos jugadores que mantienen en alerta al cuerpo médico del “Cacique” y uno que logró recuperarse.

El último futbolista que encendió las alarmas en los albos es Javier Méndez. Según información de ADN Deportes, el defensor uruguayo entrenó de manera diferenciada debido a una molestia muscular y es duda para enfrentar a los “Acereros”.

Un escenario que complica aún más el presente del central charrúa, quien aún no ha sido titular en encuentros oficiales esta temporada y apenas ha sumado un par de minutos en el torneo.

Otro jugador que genera preocupación es Diego Ulloa, quien salió lesionado durante la última victoria ante Audax Italiano. Tal como informó ADN Deportes, el lateral izquierdo presenta una inflamación en su tobillo derecho y hoy no trabajó a la par de sus compañeros.

Aun así, tanto el zaguero como el cuerpo médico de los albos son optimistas en que llegará en óptimas condiciones al partido, aunque todo dependerá de su evolución en los próximos días.

La buena noticia en Colo Colo

La buena noticia para Fernando Ortiz es la recuperación de Claudio Aquino. Según información de ADN Deportes, el volante argentino trabajó con normalidad este miércoles y se perfila como una alternativa para enfrentar a Huachipato.

Eso sí, el regreso del mediocampista le abre un nuevo dilema al técnico del “Cacique”, quien deberá decidir si incluir al ex Vélez Sarsfield desde el arranque o mantener a Lautaro Pastrán en el once titular, luego de su buena actuación ante Audax.

Cabe recordar que el partido entre Colo Colo y Huachipato se jugará este lunes 16 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. El duelo es válido por la séptima fecha de la Liga de Primera 2026.