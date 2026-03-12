;

Colo Colo suma dudas: dos jugadores encienden las alarmas, pero Ortiz recupera una pieza clave

El “Cacique” sumó dos nuevas preocupaciones en la previa del duelo ante Huachipato, aunque también recibió una buena noticia.

Bastián Lizama

Cristián Alvarado

Colo Colo suma dudas: dos jugadores encienden las alarmas, pero Ortiz recupera una pieza clave

Colo Colo suma dudas: dos jugadores encienden las alarmas, pero Ortiz recupera una pieza clave / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Colo Colo volvió este miércoles a los entrenamientos de cara a su próximo desafío por la Liga de Primera 2026, donde recibirá a Huachipato por la séptima jornada en el Estadio Monumental.

Sin embargo, la jornada en Macul dejó noticias de dulce y agraz, con dos jugadores que mantienen en alerta al cuerpo médico del “Cacique” y uno que logró recuperarse.

El último futbolista que encendió las alarmas en los albos es Javier Méndez. Según información de ADN Deportes, el defensor uruguayo entrenó de manera diferenciada debido a una molestia muscular y es duda para enfrentar a los “Acereros”.

Revisa también:

ADN

Un escenario que complica aún más el presente del central charrúa, quien aún no ha sido titular en encuentros oficiales esta temporada y apenas ha sumado un par de minutos en el torneo.

Otro jugador que genera preocupación es Diego Ulloa, quien salió lesionado durante la última victoria ante Audax Italiano. Tal como informó ADN Deportes, el lateral izquierdo presenta una inflamación en su tobillo derecho y hoy no trabajó a la par de sus compañeros.

Aun así, tanto el zaguero como el cuerpo médico de los albos son optimistas en que llegará en óptimas condiciones al partido, aunque todo dependerá de su evolución en los próximos días.

La buena noticia en Colo Colo

La buena noticia para Fernando Ortiz es la recuperación de Claudio Aquino. Según información de ADN Deportes, el volante argentino trabajó con normalidad este miércoles y se perfila como una alternativa para enfrentar a Huachipato.

Eso sí, el regreso del mediocampista le abre un nuevo dilema al técnico del “Cacique”, quien deberá decidir si incluir al ex Vélez Sarsfield desde el arranque o mantener a Lautaro Pastrán en el once titular, luego de su buena actuación ante Audax.

Cabe recordar que el partido entre Colo Colo y Huachipato se jugará este lunes 16 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. El duelo es válido por la séptima fecha de la Liga de Primera 2026.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad