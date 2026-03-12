“Lo que se presentó, horrible”: filtran mensaje del diseñador del Gobierno tras revuelo por nueva imagen institucional

Tras el cambio de mando del Presidente José Antonio Kast, una imagen difundida en redes oficiales del Gobierno generó críticas inmediatas por su diseño, considerado poco atractivo por expertos y usuarios.

La gráfica, que incluía el eslogan “Trabajando para usted” y una estrella, levantó dudas sobre si representaba un nuevo logo institucional o simplemente una acción temporal.

El nuevo logo con que el gobierno del Presidente Kast Ampliar

La polémica creció cuando comenzaron a circular comentarios en redes sociales sobre la calidad y el propósito del diseño, cuestionando la decisión de modificar la identidad visual del Gobierno en un momento tan sensible.

Entre los profesionales del área se discutía si esta medida era adecuada para reforzar la comunicación del Ejecutivo o si, por el contrario, atentaba contra la coherencia de la imagen institucional.

Ante la confusión, el jefe de diseño de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), Nicolás Valenzuela, decidió aclarar la situación en un mensaje de WhatsApp dirigido a todos los diseñadores de ministerios. Allí reconoció que la imagen difundida era “horrible”, pero enfatizó que no se trataba de un nuevo logo oficial.

“No hay cambio de logo, lo que se presentó ayer (horrible) no es un logo nuevo, fue una acción rápida para instaurar rápido el slogan”, explicó Valenzuela, de acuerdo a lo recogido por The Clinic, asegurando que la gráfica temporal tenía como objetivo reforzar de manera inmediata el mensaje institucional, sin modificar la identidad vigente desde 2020.

Con esto, se descarta cualquier cambio permanente en el logo del Gobierno, mientras se ajustan detalles visuales y se mantiene la continuidad de la identidad institucional. El episodio expone los desafíos de la nueva administración para consolidar su imagen visual sin generar polémicas innecesarias.