;

“Lo que se presentó, horrible”: filtran mensaje del diseñador del Gobierno tras revuelo por nueva imagen institucional

La polémica gráfica con el eslogan sumó otro detalle.

Nelson Quiroz

GETTY IMAGES

GETTY IMAGES

Tras el cambio de mando del Presidente José Antonio Kast, una imagen difundida en redes oficiales del Gobierno generó críticas inmediatas por su diseño, considerado poco atractivo por expertos y usuarios.

La gráfica, que incluía el eslogan “Trabajando para usted” y una estrella, levantó dudas sobre si representaba un nuevo logo institucional o simplemente una acción temporal.

ADN

El nuevo logo con que el gobierno del Presidente Kast

La polémica creció cuando comenzaron a circular comentarios en redes sociales sobre la calidad y el propósito del diseño, cuestionando la decisión de modificar la identidad visual del Gobierno en un momento tan sensible.

Revisa también

ADN

Entre los profesionales del área se discutía si esta medida era adecuada para reforzar la comunicación del Ejecutivo o si, por el contrario, atentaba contra la coherencia de la imagen institucional.

Ante la confusión, el jefe de diseño de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), Nicolás Valenzuela, decidió aclarar la situación en un mensaje de WhatsApp dirigido a todos los diseñadores de ministerios. Allí reconoció que la imagen difundida era “horrible”, pero enfatizó que no se trataba de un nuevo logo oficial.

“No hay cambio de logo, lo que se presentó ayer (horrible) no es un logo nuevo, fue una acción rápida para instaurar rápido el slogan”, explicó Valenzuela, de acuerdo a lo recogido por The Clinic, asegurando que la gráfica temporal tenía como objetivo reforzar de manera inmediata el mensaje institucional, sin modificar la identidad vigente desde 2020.

Con esto, se descarta cualquier cambio permanente en el logo del Gobierno, mientras se ajustan detalles visuales y se mantiene la continuidad de la identidad institucional. El episodio expone los desafíos de la nueva administración para consolidar su imagen visual sin generar polémicas innecesarias.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad