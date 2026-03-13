Balacera causa terror en vecinos de Puente Alto: 5 personas fueron detenidas, incluido un menor

Una balacera con disparos en modo ráfaga registrada durante la madrugada en Puente Alto generó alarma entre vecinos y derivó en un operativo de Carabineros que terminó con cinco detenidos y el hallazgo de armas y drogas.

El hecho se reportó pasada la medianoche de este viernes en el sector de calle Hidra con Osa Mayor, en un barrio de edificios tipo block, donde los residentes escucharon una serie de detonaciones y dieron aviso a la policía.

Según los antecedentes preliminares, tras la denuncia Carabineros llegó al lugar y comenzó a identificar a quienes estarían involucrados en el incidente armado. En medio del procedimiento, un grupo de personas habría reaccionado lanzando objetos desde una ventana ubicada en un tercer piso, lo que elevó la tensión del operativo y reforzó la necesidad de asegurar el perímetro antes de continuar con la intervención.

Tres pistolas y 120 envoltorios con cocaína: lo incautado tras el procedimiento

Durante el despliegue, Carabineros concretó la detención de cuatro adultos y un menor de edad, quienes serían parte del grupo vinculado a la balacera reportada por la comunidad. En el mismo procedimiento, se incautaron tres pistolas, municiones además de un chaleco antibalas, 120 envoltorios de papel con cocaína y la suma de $69 mil pesos.

En este caso, la presencia de armamento y droga sugiere que el incidente podría estar vinculado a disputas o actividad delictual, aunque esa hipótesis deberá ser confirmada por las diligencias posteriores.

A partir de la evidencia incautada, se espera que la investigación se concentre en determinar la participación individual de los detenidos, el origen de las armas, si están asociadas a otros delitos y si hubo disparos hacia la vía pública o a inmuebles específicos.

Los detenidos quedarán a disposición de la justicia en las próximas horas, mientras se recopilan testimonios vecinales y se revisan eventuales cámaras del sector para reconstruir la secuencia completa de la balacera.