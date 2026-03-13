;

Balacera causa terror en vecinos de Puente Alto: 5 personas fueron detenidas, incluido un menor

Carabineros logró incautar armas, municiones, un chaleco antibalas y cocaína durante el operativo.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Balacera causa terror en vecinos de Puente Alto: 5 personas fueron detenidas, incluido un menor

Balacera causa terror en vecinos de Puente Alto: 5 personas fueron detenidas, incluido un menor

00:49

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Una balacera con disparos en modo ráfaga registrada durante la madrugada en Puente Alto generó alarma entre vecinos y derivó en un operativo de Carabineros que terminó con cinco detenidos y el hallazgo de armas y drogas.

El hecho se reportó pasada la medianoche de este viernes en el sector de calle Hidra con Osa Mayor, en un barrio de edificios tipo block, donde los residentes escucharon una serie de detonaciones y dieron aviso a la policía.

Según los antecedentes preliminares, tras la denuncia Carabineros llegó al lugar y comenzó a identificar a quienes estarían involucrados en el incidente armado. En medio del procedimiento, un grupo de personas habría reaccionado lanzando objetos desde una ventana ubicada en un tercer piso, lo que elevó la tensión del operativo y reforzó la necesidad de asegurar el perímetro antes de continuar con la intervención.

Revisa también:

ADN

Tres pistolas y 120 envoltorios con cocaína: lo incautado tras el procedimiento

Durante el despliegue, Carabineros concretó la detención de cuatro adultos y un menor de edad, quienes serían parte del grupo vinculado a la balacera reportada por la comunidad. En el mismo procedimiento, se incautaron tres pistolas, municiones además de un chaleco antibalas, 120 envoltorios de papel con cocaína y la suma de $69 mil pesos.

En este caso, la presencia de armamento y droga sugiere que el incidente podría estar vinculado a disputas o actividad delictual, aunque esa hipótesis deberá ser confirmada por las diligencias posteriores.

A partir de la evidencia incautada, se espera que la investigación se concentre en determinar la participación individual de los detenidos, el origen de las armas, si están asociadas a otros delitos y si hubo disparos hacia la vía pública o a inmuebles específicos.

Los detenidos quedarán a disposición de la justicia en las próximas horas, mientras se recopilan testimonios vecinales y se revisan eventuales cámaras del sector para reconstruir la secuencia completa de la balacera.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad