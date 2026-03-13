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Vida extraterrestre y agujeros negros: Universidad de Chile ofrecerá charlas gratuitas por el Día de la Astronomía

José Maza y Patricio Rojo son algunos de los expositores más destacados.

José Campillay

Vida extraterrestre y agujeros negros: Universidad de Chile ofrecerá charlas gratuitas por el Día de la Astronomía

Cada vez falta menos para celebrar un nuevo Día de la Astronomía, una verdadera fiesta para la comunidad científica y que además busca acercar la información a la gente de forma simple y entretenida.

Bajo este escenario, se realizarán diversas actividades a lo largo del país y desde la Universidad de Chile también se unirán a este evento ofreciendo charlas abiertas y gratuitas.

Coincidiendo con el equinoccio de otoño el 20 de marzo, las citas estarán lideradas por su Departamento de Astronomía (DAS) y el Observatorio Astronómico Nacional (OAN).

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El programa especial busca democratizar el conocimiento astronómico y se extenderá por las comunas de la Región Metropolitana y Viña del Mar.

Algunas temáticas a abordar serán la vida extraterrestre, los agujeros negros, cometas y el origen de las estrellas. Algunos de los expositores más destacados son José Maza y Patricio Rojo.

Todas las charlas serán gratuitas y abiertas para todo público (sujeto a indicaciones) y están dirigidas a escolares y toda la familia. Asimismo, se recomienda llegar con antelación por cupos limitados.​

Agenda destacada

Lunes 16 de marzo:

  • 11:00 hrs, La Pintana (Dideco, Porto Alegre 12537): “Vida más allá del Planeta Tierra” por Patricio Rojo (escolar).​

Martes 17 de marzo:

  • 11:00 hrs, Recoleta (Teatro Municipal, Inocencia 2711): “La Expansión del Universo” por Walter Max-Moerbeck (escolar).
  • 19:30 hrs, Puente Alto (Corporación Cultural, Av. Eyzaguirre 02115): “Atlas 3I: Un cometa muy especial” por Diego Mardones (familia).​

Miércoles 18 de marzo:

  • 10:30 hrs, Melipilla (Teatro Municipal): “Los misterios del Universo” por Charlotte Simmonds (escolar).
  • 10:30 hrs, La Cisterna (Casa de la Cultura Víctor Jara, Av. José Miguel Carrera 8585): “Descubriendo el Origen del Universo desde Chile” por Bernardita Ried (escolar).
  • 11:00 hrs, Lo Espejo (Auditorio Municipal, Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez 8321): “Dónde y cómo se forman las estrellas” por Guido Garay (escolar).
  • 19:00 hrs, Las Condes (Corporación Cultural, Av. Apoquindo 6570): “Lo esencial es invisible a los ojos: Radioastronomía” por Ricardo Finger (familia).
  • 19:00 hrs, Huechuraba (Planetario, Premio Nobel 5555): “Estrellas: el verdadero origen de la vida” por Mónica Rubio (familia).​

Jueves 19 de marzo:

  • 11:00 hrs, Talagante (Teatro Municipal): “La última luz del Universo” por Andrea Mejías (escolar).
  • 19:00 hrs, Viña del Mar (Teatro Municipal, Plaza Vergara s/n): “La Luna” por José Maza (familia).​

Viernes 20 de marzo:

  • 10:00 hrs, Lo Barnechea (Colegio Parroquial Santa Rosa, Av. Raúl Labbé 13.921): “Orión: El cazador con correa de estrellas” por Abigali Rodríguez (escolar).
  • 11:00 hrs, Santiago (Centro Cultural CEINA, Arturo Prat 33): “El Universo Oscuro” por Andrés Escala (escolar y familia).
  • 20:00 hrs, Macúl (Gimnasio Municipal, Av. Quilín 3250): “Marte: ¿Futuro de la humanidad?” por Diego Mardones (familia).
  • 20:00 hrs, Maipú (Cerro Primo Rivera): “Naves Espaciales y Cometas” por César Fuentes (familia, televisada por NTV).
  • 21:00 hrs, Maipú (Cerro Primo Rivera): “Somos Polvo de Estrellas” por José Maza (familia).​

Sábado 21 de marzo:

  • 11:00 hrs, Providencia (Centro Cultural Montecarmelo): “Agujeros Negros para principiantes” por Paula Cáceres (familia).
  • 11:30 hrs, Quinta Normal (Museo Artequin): “La Familia del Sol” por Mabel Valerdi (familia).
  • 20:00 hrs, Cerro Navia: “El Misterio de Saturno” por Danilo Sepúlveda (familia).​

Jueves 26 de marzo:

  • 20:00 hrs, La Reina (Parque La Reina): “La Vía Láctea: Nuestro Hogar Cósmico” por Ricardo Muñoz (familia).​

Puedes revisar el panorama completo, todas las actividades y más detalles AQUÍ.

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