Festival de Astronomía UdeC: los talleres y observaciones gratuitas que no te puedes perder el 20 de marzo en Concepción

Cada vez falta menos para celebrar un nuevo Día de la Astronomía, una verdadera fiesta para la comunidad científica y que además busca acercar la información a la gente de forma simple y entretenida.

Bajo este escenario, se realizarán diversas actividades a lo largo del país y desde la Universidad de Concepción también se unirán a este evento ofreciendo talleres y observaciones.

El Festival de Astronomía UdeC se desarrollará el próximo viernes 20 de marzo, de forma gratuita y abierta al público. La cita será entre las 13:00 y 19:30 horas en distintas dependencias del campus universitario.

Los asistentes podrán participar en talleres, observaciones y charlas pensadas para acercar la ciencia y el universo a personas de todas las edades y niveles de conocimiento.

El programa comenzará con la Feria Astronómica, que se desarrollará entre las 13:00 y las 17:00 horas en el Hall de la Facultad de Ciencias Químicas.

Allí habrá stands interactivos con información, experimentos y material educativo preparado por distintos equipos de divulgación científica.

Entre las 13:00 y las 14:00 horas, el Foro UdeC será el escenario de una observación solar guiada, donde los asistentes podrán mirar el Sol de manera segura a través de un telescopio especialmente adaptado. Esta actividad no requiere inscripción previa.

Más tarde, el público podrá participar en dos talleres educativos:

Telescopios: los Ojos de la Tierra (16:00 a 17:00): enfocado en los grandes observatorios del mundo, incluyendo los instalados en el norte de Chile.

(16:00 a 17:00): enfocado en los grandes observatorios del mundo, incluyendo los instalados en el norte de Chile. ¿Dónde vivimos? Un viaje por nuestra galaxia (17:00 a 18:00):, una invitación a conocer la estructura y características de la Vía Láctea.

El cierre del evento estará a cargo del académico Dr. Neil Nagar, quien participará en una nueva edición de Viernes Estelares, la tradicional charla abierta al público del Departamento de Astronomía UdeC.

En esta ocasión, el investigador abordará las aplicaciones tecnológicas derivadas de la astronomía que hoy tienen un impacto directo en la vida cotidiana.

Inscripciones y acceso

Los talleres y la charla requieren inscripción previa debido a sus cupos limitados. Toda la información detallada está disponible en el formulario de registro oficial del evento: Puedes revisarlo AQUÍ.