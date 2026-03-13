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Guionista de “Los Simpson” revive la ilusión por regreso de uno de los juegos más recordados: “Sabemos que lo quieren”

Matt Selman, que también se desempeña como productor, enciende el hype entre la nostálgica comunidad gamer.

José Campillay

Guionista de “Los Simpson” revive la ilusión por regreso de uno de los juegos más recordados: “Sabemos que lo quieren”

No hay dudas de que Los Simpson es una de las series más populares de la historia, con millones de fanáticos en todo el mundo que siguen de cerca cada lanzamiento.

Hace ya varios años que se posicionó como una marca relevante dentro del mundo del entretenimiento, teniendo una amplia variedad de productos en diversos mercados.

Claramente, su paso por los videojuegos no podía quedar atrás y nos han ofrecido más de algún título destacado, aunque hay uno inolvidable y que la comunidad sigue añorando.

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Se trata nada más y nada menos que de Hit & Run, un juego que mezclaba acción, aventuras y carreras lanzado en 2003. Para muchos es considerado un ‘clon’ de GTA, teniendo amplio respaldo por su temática basada en el programa televisivo.

La posibilidad de recorrer libremente la ciudad de Springfield, interactuar con los icónicos personajes y vivir emocionantes historias controlando principalmente a Homero, lo convirtieron en un videojuego único.

Al día de hoy, los fans siguen soñando con la posibilidad de un relanzamiento, remasterización, remake o incluso alguna secuela con nuevas historias.

Y si bien el paso del tiempo parecía no ofrecer una alternativa concreta, recientemente se abrió una posibilidad que revolucionó al público.

Matt Selman, guionista y productor de la serie que colaboró en el proyecto gamer, sorprendió en una entrevista con People al hablar de un retorno.

ADN

Hit & Run es tan interesante. Tengo mil años de edad, y cuando tenía veintitantos y tantos años, ayudé a escribir ese videojuego. No tenía idea de que se convertiría en un juego de culto”, rememoró sobre su impacto inesperado.

Acababa de salir Grand Theft Auto III, y dijimos que tenía que ser la versión de Los Simpson. Debes poder entrar y salir de los coches", reconoció.

Hoy, Selman alimentó la expectativa con una frase clave: “Nada está escrito en piedra. Pero mi frase sobre Hit & Run sería: ‘Nunca digas nunca. Sabemos que a la gente le encanta. Sabemos que lo quieren”.

Esto se suma al anuncio reciente de New Radical Games, que retoma el legado de Radical Entertainment (creadores del título original y el videojuego de Scarface), destacándolo en su sitio oficial y generando especulaciones sobre ports o remasters.

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