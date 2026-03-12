Rick and Morty vuelven con “basura orgánica de primera” para su nueva temporada: revisa la fecha de estreno y todos los detalles

El dúo más alocado de la televisión vuelve para seguir desafiando las leyes del espacio, el tiempo y el buen gusto: Rick and Morty se prepara para estrenar sus nuevos capítulos.

La serie número uno de Adult Swim, estrenará su novena temporada, prometiendo una entrega “más grande, más audaz y más ambiciosa que nunca”.

Los responsables del título mantendrán la misma línea de humor y no escatimarán en autoconciencia, siguiendo una idea clara, la misma que ha posicionado al programa en lo más alto.

El equipo adelantó que los nuevos episodios ofrecerán “solo basura orgánica de primera, hecha por humanos reales con características humanas reales”.

“Por favor, véanla, o habremos descuidado a nuestras familias en vano”, agrega el comunicado oficial, manteniendo el sentido cómico incluso detrás de la ficción.

Michael Ouweleen, presidente de Adult Swim, valoró el trabajo del equipo creativo detrás de la serie: “Es hasta aterrador lo que el equipo está logrando temporada tras temporada”.

Destacó el hecho de que han volcado “una cantidad absurda de talento y genialidad en estos episodios. Desde el primer fotograma, verán una locura de alto nivel con algunos de los mejores desarrollos de personajes jamás realizados”.

La nueva temporada de Rick and Morty tiene agendado su estreno para el próximo lunes 25 de mayo en HBO Max, buscando repetir la magnitud del impacto internacional que ha alcanzado en los últimos años.

En Latinoamérica, el público podrá disfrutar del habitual doblaje de Juan Guzmán (Rick) y Eder La Barrera (Morty), quienes dan vida a las icónicas versiones en español de los protagonistas.