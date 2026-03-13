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¿Por qué la guerra en Irán podría posicionar a Chile como uno de los países más competitivos para instalar Data Centers?

Tras ataques que afectaron infraestructura digital en Medio Oriente, un análisis de Colliers plantea que Chile podría ganar atractivo como “hub” de data centers.

Juan Castillo

Getty Images

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La escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán está reordenando una industria que suele operar “en silencio”: los data centers.

En los últimos días, reportes internacionales dieron cuenta de daños y disrupciones en instalaciones de Amazon Web Services (AWS) en Emiratos Árabes Unidos y Baréin tras ataques con drones, un hito que instaló una nueva preocupación en el sector: la infraestructura digital también puede ser objetivo en una guerra.

En ese contexto, un análisis de Colliers sostiene que Chile podría verse beneficiado como destino de inversión para nuevos centros de datos. El argumento central combina geografía y continuidad operacional: “A las garantías naturales que Chile posee y que lo hacen destacar a nivel de América Latina, su ubicación geográfica le permite estar alejado y seguro de conflictos bélicos internacionales”, señala el informe, apuntando a que esa distancia reduce el riesgo para compañías que deben garantizar disponibilidad 24/7.

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Energía renovable, estabilidad y el gran “taco”: permisos y red eléctrica

El consultor del área de infraestructura de Colliers, Ramiro Valenzuela, refuerza que la seguridad no es solo militar: “La infraestructura digital es considerada infraestructura crítica. Cualquier aumento en la percepción de riesgo… impacta directamente los comités de inversión”, advirtiendo que el foco hoy está en la “estabilidad sistémica” y la capacidad del Estado para asegurar continuidad.

A eso suma ventajas competitivas locales: “Chile hoy ofrece una combinación poco común en la región: estabilidad institucional, matriz energética mayoritariamente renovable y un mercado eléctrico con precios relativamente predecibles”, lo que podría empujar a gigantes de nube e inteligencia artificial a mirar al país como alternativa regional para expandirse.

El propio mercado ya muestra dinamismo. Colliers ha reportado que Chile cuenta con 33 data centers en operación y una capacidad instalada de 228 MW, con 34 proyectos en distintas fases de desarrollo que podrían duplicar esa capacidad si se concretan.

El “pero” está en dos cuellos de botella: permisología y capacidad de la red. En esa línea, el análisis plantea que destrabar autorizaciones y modernizar infraestructura eléctrica será clave para capturar la ola de inversión. La discusión conecta con reformas recientes a permisos sectoriales, que buscan agilizar y hacer más predecibles los procesos para proyectos de inversión.

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