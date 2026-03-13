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VIDEO. “¡Fue un Therian!”: hombre protagoniza un particular robo a notero que estaba en vivo

El sujeto sorprendió a todos con su movimiento y quedó captado en cámara en la transmisión de un canal argentino.

José Campillay

“¡Fue un Therian!”: hombre protagoniza un particular robo a notero que estaba en vivo

A lo largo de la historia hemos conocido un sinfín de casos anecdóticos en la televisión, dejando momentos inolvidables captados en cámara.

Hoy en día, las nuevas plataformas digitales tampoco se escapan a suspicacia de algunas personas que protagonizan episodios inéditos en pantalla.

Bien lo saben en Azz, un canal de streaming deportivo y de actualidad en Argentina que sufrió uno de estos momentos insólitos.

Durante la emisión del programa Un mañanero, mientras los panelistas y un notero en las calles conversaban con las personas, vivieron el robo de un anti pop de del micrófono.

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Pero el asalto no fue para nada ‘normal’ y eso es lo que ha hecho que el momento se hiciera viral en las redes sociales: El reportero se acercó a un hombre para consultarle sobre un tema específico pero, sin emitir ninguna palabra, luego de un par de miradas abrió su boca para quitarle el objeto y salir corriendo.

“¡No! Lo que acaba de pasar es insólito”, fue la primera reacción del trabajador, mientras que en el panel tampoco podían creer lo que estaban viendo.

¡Es el video del día!; ¡Es un therian!“ y ”no lo puedo creer", fueron algunas de las exclamaciones que se emitieron desde el estudio

Mientras uno de los conductores le decía al notero que lo fuera a buscar para recuperar el anti pop, la ‘víctima’ relató que “salió corriendo y se metió en el subte”.

“¿Por qué se chorean el anti pop?“, preguntó uno, seguido de expresiones como ”un enfermo" y “la gente no está bien”, mostrándose constantemente sorprendidos por el hecho.

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