Evacúan a cerca de 500 personas en escuela de Frutillar por fuertes olores

Una emergencia por fuertes olores de origen desconocido obligó a evacuar a cerca de 500 personas desde la Escuela Bernardo Philippi, ubicada en el sector del balneario Frutillar Bajo, en la Región de Los Lagos.

La evacuación se concretó hace pocos minutos y consideró a estudiantes, profesores, personal administrativo y auxiliares, quienes fueron trasladados hacia una zona segura mientras se activaban los protocolos correspondientes.

De acuerdo con los primeros antecedentes, los evacuados fueron derivados hasta la playa de Frutillar Bajo, considerada un punto seguro, mientras equipos de emergencia ingresaron al establecimiento para iniciar labores de revisión y monitoreo. La situación se mantiene en desarrollo y, por ahora, el origen del olor no ha sido confirmado por las autoridades.

“Olor indeterminado” y corte de tránsito: lo que se sabe del operativo en la Escuela Bernardo Philippi

En el lugar, el encargado de la Oficina de Emergencias y Seguridad Pública de la Municipalidad de Frutillar, Álvaro Almonacid, entregó detalles del despliegue que se realiza al interior del recinto. “En estos momentos, personal de Primera y Tercera Compañía de Bomberos de Frutillar, en conjunto con Seguridad Pública y Emergencia Municipal, se encuentran en la Escuela Bernardo Philippi por olor indeterminado en el ambiente”, señaló.

Almonacid también informó que las tareas incluyen mediciones y revisión del sector para descartar riesgos químicos o presencia de gases que puedan afectar la salud.

En esa línea, advirtió que el operativo obligó a suspender circulación en un punto clave del balneario: “En estos momentos, bomberos realizan monitoreo del sector y, al momento, el tránsito vehicular por Avenida Philippi se encuentra suspendido”, para facilitar el trabajo de los voluntarios y asegurar el perímetro.

Desde el municipio indicaron que el episodio sigue “en evaluación” a la espera de los resultados de las inspecciones. Por lo mismo, la prioridad inmediata es garantizar que no existan condiciones que pongan en riesgo a la comunidad escolar antes de permitir un eventual reingreso al establecimiento.

Por ahora, no se han entregado reportes de personas lesionadas ni de síntomas masivos, aunque ese dato podría actualizarse conforme avance la revisión y se recopile información entre los evacuados.