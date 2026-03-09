Conmoción en Puerto Montt: indagan muerte de lactante de dos meses que fue trasladado de urgencia al hospital regional

Personal de Carabineros se encuentra investigando el fallecimiento de un lactante de dos meses de vida, ocurrido en la ciudad de Puerto Montt, región de Los Lagos.

Según antecedentes preliminares, la madre del menor lo trasladó hasta el SAR de Alerce, luego de percatarse de que no respondía a estímulos y presentaba sangrado nasal mientras dormía con él.

En el recinto asistencial recibió atención médica inicial; sin embargo, debido a la gravedad de su estado, el lactante fue derivado posteriormente al Hospital Regional de Puerto Montt.

“Paro cardiorrespiratorio”

“El menor fue trasladado por una ambulancia con un diagnóstico de paro cardiorrespiratorio sufrido en su domicilio (...). Fue internado en la Unidad de Paciente Crítico pediátrico”, informó Carabineros, según consignó 24 Horas.

No obstante, pese a las maniobras de reanimación, el menor falleció en el hospital regional debido a la gravedad de su condición. Frente a ello, la Fiscalía dispuso que Labocar y el OS9 de Carabineros desarrollen pericias para esclarecer lo sucedido.