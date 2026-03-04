;

VIDEO. ¿Lo extrañan en la U? El golazo de Rodrigo Contreras en Copa Sudamericana

Mientras los azules sufren la lesión de dos de sus tres atacantes, el ex Everton se luce con Millonarios en Colombia.

Carlos Madariaga

¿Lo extrañan en la U? El golazo de Rodrigo Contreras en Copa Sudamericana

¿Lo extrañan en la U? El golazo de Rodrigo Contreras en Copa Sudamericana / Mauricio Moreno / El Tiempo

Universidad de Chile sufre ante Palestino por el paso a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Los azules no han podido contar con los refuerzos que trajeron en ataque, con Octavio Rivero lesionado y Juan Martín Lucero apenas resistiendo 16 minutos en cancha.

Revisa también:

ADN

Al respecto, el cuadro universitario laico no ha podido reemplazar de buena manera a sus atacantes, considerando que cambiaron a los cuatro que componían su ofensiva en 2025.

Para peor, uno de los que se fue del elenco azul se luce en paralelo al sufrimiento de su exclub.

Se trata de Rodrigo Contreras, que abrió la cuenta para la llave de Copa Sudamericana en que Millonarios enfrenta a Atlético Nacional con una espectacular maniobra.

Todo luego que, a los 20 minutos, el ex de la U de Chile se despachó con un remate desde más allá de la mitad de cancha para sorprender a David Ospina.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad