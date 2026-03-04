¿Lo extrañan en la U? El golazo de Rodrigo Contreras en Copa Sudamericana / Mauricio Moreno / El Tiempo

Universidad de Chile sufre ante Palestino por el paso a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Los azules no han podido contar con los refuerzos que trajeron en ataque, con Octavio Rivero lesionado y Juan Martín Lucero apenas resistiendo 16 minutos en cancha.

Al respecto, el cuadro universitario laico no ha podido reemplazar de buena manera a sus atacantes, considerando que cambiaron a los cuatro que componían su ofensiva en 2025.

Para peor, uno de los que se fue del elenco azul se luce en paralelo al sufrimiento de su exclub.

Se trata de Rodrigo Contreras, que abrió la cuenta para la llave de Copa Sudamericana en que Millonarios enfrenta a Atlético Nacional con una espectacular maniobra.

Todo luego que, a los 20 minutos, el ex de la U de Chile se despachó con un remate desde más allá de la mitad de cancha para sorprender a David Ospina.