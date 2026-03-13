EE.UU. levanta sanciones por un mes a petroleros rusos: buscan aliviar crisis de precios ante escalada en Irán

Estados Unidos autorizó una flexibilización temporal de sanciones vinculadas a la venta de petróleo ruso, en un intento por estabilizar un mercado energético tensionado por la escalada del conflicto en Oriente Próximo.

La medida, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, permite por 30 días transacciones relacionadas con crudo y productos petrolíferos rusos ya cargados en buques antes del 12 de marzo, es decir, cargamentos que se encuentran “en tránsito” en alta mar.

Desde Moscú, el enviado especial del Kremlin y director del Fondo de Inversión Directa ruso, Kirill Dmitriev, celebró el anuncio y estimó que el permiso podría impactar en cerca de 100 millones de barriles disponibles para llegar al mercado internacional. En redes sociales, Dmitriev planteó que, ante el alza de precios, “una mayor flexibilidad sobre las restricciones a los recursos energéticos rusos parece cada vez más inevitable”.

“Solo aplica al petróleo que ya está en alta mar”: el alcance de la licencia y el efecto “bolsillo”

El Tesoro estadounidense subrayó que el alivio es acotado. El secretario del Departamento del Tesoro, Scott Bessent, enfatizó que el permiso se aplica únicamente al petróleo ruso que ya estaba en tránsito, por lo que no cambia —al menos por ahora— el régimen sancionatorio sobre nueva producción. En la práctica, si no hay prórroga, la ventana cierra en un mes y el resto del crudo ruso seguirá bajo restricciones.

El trasfondo es un mercado sensible. Con el conflicto en Irán empujando el temor a interrupciones en rutas estratégicas, los precios del petróleo han mostrado alta volatilidad.

En ese escenario, permitir que parte del crudo ruso varado se comercialice reduce presión inmediata sobre la oferta global, aunque abre un debate político: críticos sostienen que la decisión puede terminar beneficiando financieramente a Rusia; mientras la administración estadounidense la describe como una medida para evitar que la crisis energética se traslade al costo de vida.