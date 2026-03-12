;

“La encrucijada a la que se enfrenta Kast”: El crudo diagnóstico de la BBC sobre el desafío geopolítico que enfrenta Chile

Analistas advierten que la falta de una “hoja de ruta” global y la geopolitización de la economía obligarán a Kast a definir líneas rojas en infraestructura y tecnología.

La cadena británica BBC publicó un extenso reportaje titulado “La encrucijada a la que se enfrenta Kast en Chile ante las presiones de Trump sobre China” sobre la asunción de José Antonio Kast, advirtiendo que el mandatario derechista ultraconservador gobernará en medio de un escenario regional marcado por la presión de Donald Trump para reducir la influencia de China en Sudamérica.

Según el análisis, esta ofensiva, derivada de un resurgimiento de la doctrina Monroe, supone un desafío existencial para un país donde China concentra el 32,7% de su intercambio comercial (US$65.332 millones en 2025).

El fin del mundo basado en reglas

El reportaje cita a expertos como Francisco Urdinez (UC), quien sostiene que “el cuadro es el más difícil para un presidente chileno desde el retorno de la democracia”. La investigación destaca que el mundo globalizado de reglas claras se ha acabado, dejando a Kast sin una “hoja de ruta” para navegar la geopolitización de la economía.

La BBC enfatiza que Chile es uno de los pocos países con tratados de libre comercio con ambas potencias, pero advierte que satisfacer a ambos hoy es casi imposible. El diplomático Jorge Heine señala en el reportaje que Chile es “el país más integrado con China de la región” y que romper ese equilibrio por congraciarse con Trump sería un “grave error”.

Señales y “advertencias” de Washington

Un punto clave del reportaje de la BBC es la lectura de la reciente polémica por el cable de fibra óptica hacia Hong Kong. El medio británico revela que expertos ven las sanciones de EE. UU. contra exfuncionarios del gobierno de Boric no como un ataque a la administración saliente, sino como una amenaza directa para Kast: “o ustedes se alinean o les vamos a caer encima”.

El reportaje enumera los gestos de Kast hacia la Casa Blanca que han generado inquietud en Pekín:

  • Asistencia a la cumbre en Florida: Su participación en el foro inaugural del “Escudo de las Américas” convocado por Trump.
  • Desmarque diplomático: A diferencia de Boric, Kast no cuestionó la revocación de visas de EE. UU. a autoridades chilenas y optó por dar por cerrado el proyecto del cable chino.
El “comodín” de Luis Schmidt

Finalmente, la BBC destaca que, ante este aprieto, Kast podría jugar una carta pragmática con la posible designación de Luis Schmidt como embajador en China. Schmidt, quien representó a Chile en Pekín durante el gobierno de Sebastián Piñera, es visto como un vínculo que entiende tanto la lealtad ideológica que Kast debe a Washington como la necesidad “pronegocios” de mantener el flujo de cobre, litio y cerezas hacia el mercado asiático.

El reportaje concluye con una advertencia de Urdinez: si el nuevo gobierno no clarifica su política y se repiten episodios como el del cable, Pekín podría activar medidas retaliatorias contra Chile, un riesgo que la administración de Kast busca mitigar asegurando que desea “las mejores relaciones con ambos países”.

