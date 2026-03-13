;

Declaran perímetro de seguridad por actividad del volcán Láscar en San Pedro de Atacama

Sernageomin y Senapred definieron un radio de exclusión en torno al cráter por cambios en su actividad.

Juan Castillo

Sernageomin

Sernageomin

La actividad del volcán Láscar obligó a reforzar medidas de prevención en la comuna de San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta.

Tras una Mesa Técnica con organismos expertos, se determinó declarar un Perímetro de Seguridad con un radio de 5 kilómetros en torno al cráter, con el objetivo de impedir el acceso y suspender actividades turísticas y de pastoreo en la zona de mayor riesgo.

La decisión se adoptó con base en informes del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), a través del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS), y con coordinación de SENAPRED a nivel nacional y regional.

Revisa también:

ADN

En el informa se precisa que el perímetro se establece “a fin de evitar el acceso y las actividades turísticas y de pastoreo”, y que su implementación implica despliegue escalonado de recursos locales, regionales y nacionales según sea necesario.

Actividad sísmica

Junto al perímetro, se mantiene vigente la Alerta Temprana Preventiva para San Pedro de Atacama por actividad del Láscar, activa desde el 5 de marzo de 2026.

El reporte técnico indica que durante febrero se observaron cambios internos y externos del sistema volcánico. El 8 de febrero se registró un incremento de actividad superficial con una columna de gases blanquecina que alcanzó 1.160 metros sobre el cráter, junto a aumento de radiancia térmica y una secuencia sísmica. Luego, el 27 de febrero se produjo un enjambre sísmico, con señales asociadas a dinámica de fluidos y un aumento previo en emisiones de gases.

En los primeros días de marzo se sumaron sismos de baja magnitud atribuidos al ascenso de un cuerpo magmático. Bajo esta condición, el informe advierte que “es posible la ocurrencia de explosiones menores, las cuales pueden no tener señales precursoras”.

Los peligros principales incluyen piroclastos balísticos y columnas de gases y cenizas. Aunque el área técnica de afectación base es de 3 kilómetros, no se descarta dispersión de ceniza a mayores distancias, según condiciones meteorológicas.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad