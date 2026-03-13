Declaran perímetro de seguridad por actividad del volcán Láscar en San Pedro de Atacama

La actividad del volcán Láscar obligó a reforzar medidas de prevención en la comuna de San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta.

Tras una Mesa Técnica con organismos expertos, se determinó declarar un Perímetro de Seguridad con un radio de 5 kilómetros en torno al cráter, con el objetivo de impedir el acceso y suspender actividades turísticas y de pastoreo en la zona de mayor riesgo.

La decisión se adoptó con base en informes del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), a través del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS), y con coordinación de SENAPRED a nivel nacional y regional.

En el informa se precisa que el perímetro se establece “a fin de evitar el acceso y las actividades turísticas y de pastoreo”, y que su implementación implica despliegue escalonado de recursos locales, regionales y nacionales según sea necesario.

Actividad sísmica

Junto al perímetro, se mantiene vigente la Alerta Temprana Preventiva para San Pedro de Atacama por actividad del Láscar, activa desde el 5 de marzo de 2026.

El reporte técnico indica que durante febrero se observaron cambios internos y externos del sistema volcánico. El 8 de febrero se registró un incremento de actividad superficial con una columna de gases blanquecina que alcanzó 1.160 metros sobre el cráter, junto a aumento de radiancia térmica y una secuencia sísmica. Luego, el 27 de febrero se produjo un enjambre sísmico, con señales asociadas a dinámica de fluidos y un aumento previo en emisiones de gases.

En los primeros días de marzo se sumaron sismos de baja magnitud atribuidos al ascenso de un cuerpo magmático. Bajo esta condición, el informe advierte que “es posible la ocurrencia de explosiones menores, las cuales pueden no tener señales precursoras”.

Los peligros principales incluyen piroclastos balísticos y columnas de gases y cenizas. Aunque el área técnica de afectación base es de 3 kilómetros, no se descarta dispersión de ceniza a mayores distancias, según condiciones meteorológicas.