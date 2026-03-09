¿Alerta volcánica? Villarrica muestra señales de mayor actividad tras casi un año de calma

Un incremento en la temperatura y en la actividad del volcán Villarrica, en la región de La Araucanía, fue detectado recientemente por las autoridades, marcando el primer cambio relevante en cerca de un año.

El fenómeno fue identificado mediante monitoreo satelital, lo que motivó un sobrevuelo de especialistas del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) para evaluar la situación en terreno.

Durante la inspección aérea se constató que el lago de lava del cráter se encuentra nuevamente visible y con niveles superiores a los observados en los últimos meses. Este comportamiento no se registraba desde febrero de 2025, cuando el volcán, considerado el más activo de Sudamérica, mostraba una menor actividad superficial.

Pese al aumento en los parámetros, las autoridades indicaron que el escenario se mantiene dentro de niveles considerados normales para este macizo volcánico, caracterizado por ser de “conducto abierto”, lo que implica una actividad constante.

La situación ha generado curiosidad y cierta preocupación entre turistas que visitan la zona lacustre, especialmente en las comunas de Pucón y Villarrica, donde durante la noche es posible observar la incandescencia del cráter reflejada en las nubes. Algunos visitantes reconocen sentir temor, aunque aseguran confiar en la información entregada por las autoridades.

El geofísico de la Universidad Católica de Temuco, Cristian Farías, explicó que este comportamiento no implica un proceso eruptivo inminente. Según el especialista, el volcán simplemente estaría retornando a su actividad habitual tras un periodo de relativa calma.

“Esto no indica que el volcán vaya a entrar en erupción pronto ni que exista una crisis volcánica. Más bien parece estar volviendo a su estado normal”, señaló.

Desde Sernageomin mantienen el monitoreo permanente del Villarrica y advierten que, aunque la actividad actual está dentro de los rangos esperados, las condiciones de un volcán activo pueden cambiar, por lo que se continuará con la vigilancia técnica del macizo.