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Carabineros informa incumplimiento de medida cautelar de Daniel Jadue en La Reina

El imputado no se presentó entre el 13 y 19 de abril, según oficio al 3° Juzgado de Garantía.

Nelson Quiroz

Alejandra Riveros

Carabineros informa incumplimiento de medida cautelar de Daniel Jadue en La Reina

Carabineros informa incumplimiento de medida cautelar de Daniel Jadue en La Reina / Diego Martin

El 16° Comisaría de Carabineros de La Reina informó al 3° Juzgado de Garantía de Santiago el incumplimiento de una medida cautelar de firma semanal por parte del imputado Daniel Jadue Jadue, en el marco de la causa RIT 1343-2021.

De acuerdo con el oficio policial, el exalcalde de Recoleta no se presentó a firmar en la unidad policial durante la semana comprendida entre el lunes 13 y el domingo 19 de abril de 2026, pese a que la medida cautelar había sido dispuesta por el tribunal con fecha 1 de abril de 2026.

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Daniel Jadue / FRANCISCO PAREDES

La resolución judicial establecía la obligación de presentarse semanalmente en la 16° Comisaría de La Reina, específicamente a partir del 6 de abril del mismo año.

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El documento fue firmado por la comisario de la unidad, mayor de Carabineros Carolina A. Constanzo Barra, y el suboficial mayor Ricardo M. González Contreras, encargado de la oficina de órdenes judiciales, quienes informaron formalmente el incumplimiento al tribunal competente.

La medida cautelar de firma semanal corresponde a una de las restricciones contempladas en el artículo 155 del Código Procesal Penal, la cual busca asegurar el cumplimiento de las condiciones impuestas mientras avanza el proceso judicial, en donde se le acusa fraude al fisco, estafa, cohecho y negociación incompatiblepor el caso Farmacias Populares.

El caso quedó en conocimiento del 3° Juzgado de Garantía de Santiago, que deberá determinar eventuales acciones tras el incumplimiento informado por la policía uniformada.

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