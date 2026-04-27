“Te quiero hijo”: Reportan que conocido actor estadounidense estaría luchando por su vida en el hospital

Samuel Monroe Jr., recordado por su paso por “Menace II Society”, permanece internado en California. Tiene 52 años.

Javier Méndez

Imagen referencial.

El actor Samuel Monroe Jr., conocido por su participación en Menace II Society, se encuentra hospitalizado en el sur de California y atraviesa un delicado momento de salud.

Según reportó el medio de espectáculos estadounidense TMZ, el intérprete permanece conectado a soporte vital desde hace tres días mientras enfrenta una meningitis, en un cuadro cuyo pronóstico todavía no ha sido aclarado públicamente.

De acuerdo con ese medio, la familia recibe actualizaciones médicas diarias y, por ahora, la evolución del actor sigue siendo incierta. La situación también fue comentada por su madre en redes sociales. Ahí la mujer pidió apoyo y oraciones por la recuperación de su hijo.

Dios no comete errores, pero es misericordioso, y humildemente le pido su misericordia y gracia para Sam. Te quiero, hijo, hasta la luna y de vuelta cien veces”, se lee en el post.

El actor tiene 52 años y construyó una carrera ligada a películas y series muy reconocibles de los años 90 y 2000. Entre sus créditos aparecen Tales from the Hood, Set It Off, The Players Club, Out All Night y NYPD Blu.

Hasta ahora, no se ha informado oficialmente una mejoría ni tampoco un cambio en su condición médica. Por eso, la atención sigue puesta en las próximas actualizaciones que pueda entregar su entorno o el propio recinto asistencial.

