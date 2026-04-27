;

Gobierno reporta 20 homicidios en los últimos siete días: uno menos que igual período del año pasado

El balance muestra un alza del 53% frente a la semana previa, cuando se contabilizaron 13 víctimas.

Ruth Cárcamo

Gobierno reporta 20 homicidios en los últimos siete días: uno menos que igual período del año pasado

La Subsecretaría de Prevención del Delito, a través del Centro de Prevención de Homicidios y Delitos Violentos (CPHDV), entregó este lunes un nuevo reporte semanal sobre la situación de seguridad en el país.

Según el balance, entre el lunes 20 y el domingo 26 de abril se registraron 20 víctimas de homicidio, frente a las 21 del mismo período del año anterior.

Esta cifra representa un aumento del 53,85% respecto de la semana anterior, cuando se reportaron 13 homicidios consumados.

Revisa también

ADN

En lo que va del año: 306 homicidios

“A su vez, entre el 11 de marzo y el 26 de abril, se han contabilizado 122 víctimas de homicidios, 8 menos que en el mismo período del año anterior y 5 menos que el promedio acumulado entre los años 2018 y 2025”, añadieron en el reporte.

La Subsecretaría de Prevención del Delito también destacó que, en lo que va del año, “se han reportado 306 víctimas de homicidios, lo que representa una disminución de 13,3 % respecto de 2025, equivalente a 47 víctimas menos”.

Cabe señalar que estas cifras corresponden a registros de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI), y “pueden experimentar ajustes posteriores en el proceso de validación”, señalaron en el reporte.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad