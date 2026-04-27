Gobierno reporta 20 homicidios en los últimos siete días: uno menos que igual período del año pasado

La Subsecretaría de Prevención del Delito, a través del Centro de Prevención de Homicidios y Delitos Violentos (CPHDV), entregó este lunes un nuevo reporte semanal sobre la situación de seguridad en el país.

Según el balance, entre el lunes 20 y el domingo 26 de abril se registraron 20 víctimas de homicidio, frente a las 21 del mismo período del año anterior.

Esta cifra representa un aumento del 53,85% respecto de la semana anterior, cuando se reportaron 13 homicidios consumados.

En lo que va del año: 306 homicidios

“A su vez, entre el 11 de marzo y el 26 de abril, se han contabilizado 122 víctimas de homicidios, 8 menos que en el mismo período del año anterior y 5 menos que el promedio acumulado entre los años 2018 y 2025”, añadieron en el reporte.

La Subsecretaría de Prevención del Delito también destacó que, en lo que va del año, “se han reportado 306 víctimas de homicidios, lo que representa una disminución de 13,3 % respecto de 2025, equivalente a 47 víctimas menos”.

Cabe señalar que estas cifras corresponden a registros de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI), y “pueden experimentar ajustes posteriores en el proceso de validación”, señalaron en el reporte.