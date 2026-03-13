;

VIDEO. Controles excesivos, aglomeraciones y acusaciones de sobreventa: el caótico regreso de AC/DC a Chile

La banda australiana volvió a presentarse en nuestro país tras 30 años.

Nicolás Lara Córdova

Foto de @andieborie

Foto de @andieborie / AndieBorie

AC/DC protagonizó un caótico regreso a Chile luego de 30 años. La banda australiana ofreció el primero de sus dos conciertos durante la noche de este miércoles 11 de marzo en el Parque Estadio Nacional.

En redes sociales, cientos de fanáticos realizaron una serie de críticas hacia la organización del evento acusando una posible sobreventa.

La mayoría de las críticas vinieron por parte de los fanáticos que compraron su entrada para el sector “cancha general” la cual tuvo una aglomeración importante.

La cancha nunca fue cancha. ¡Estafadores! ¿sobrevendido?“, fue una de las críticas que se pudo leer en un video de TikTok que ya acumula más 632 mil reproducciones.

Para ingresar a este sector, los fanáticos tuvieron que pasar por tres controles de seguridad, los cuales retrasaron la llegada hacia la entrada ubicada en la calle Guillermo Mann.

@marianaisabel.sl

concierto AC/DC estafa cancha general por: mala iluminación, ubicación, mal audio y precio de entrada sobrevalorado. Pésima producción. #concierto #parqueestadionacional #dgmedios #acd #chile

♬ sonido original - Mariana

Otro de los puntos que más se criticó fue el sonido del concierto. A pesar de que en ciertos puntos del Parque Estadio Nacional se escuchaba de buena manera, hubo en otros que el sonido de la guitarra de Angus Young y la voz de Brian Johnson no pudo ser disfrutada.

“Le dieron un color con AC/DC en Chile y terminó siendo lo que se oye. Un show con sonido cuestionable y olor a naftalina... De histórico, poco...”, comentó un usuario en X.

Tras el concierto, los problemas continuaron ya que se vivieron aglomeraciones importantes producto de la instalación de rejas que no fueron retiradas para facilitar la salida de los fanáticos.

Sin duda, el regreso de AC/DC a Chile quedará marcado en la historia de los recitales que se han realizado en nuestro país.

