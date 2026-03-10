¡Pasaron 30 años! Así fue el primer concierto de AC/DC en Chile

Este miércoles 11 de marzo, AC/DC volverá a presentarse en Chile tras 30 años, esta vez gracias al Power Up Tour que los llevará al Parque Estadio Nacional.

La primera vez que la banda australiana visitó nuestro país fue el 22 de octubre de 1996 en el Velódromo del Estadio Nacional.

En dicha oportunidad, la banda formada por Brian Johnson, Angus Young, Malcolm Young, Cliff Williams y Phil Rudd se presentó en el marco de la gira Ballbreaker World Tour.

Con motivo del retorno de AC/DC, TVN a través de su señal TVN3 recordó el paso de los australianos en 1996.

“La legendaria agrupación hizo gritar y enloquecer a unos 9000 incondicionales que pagaron todos por igual $10.000″, comentó el periodista que realizó el informe en aquel día histórico que se vivió en el Velódromo.

“Este es el mejor concierto que ha habido en Santiago porque es la mejor puesta en escena que he visto. Iron Maiden al lado de esto, modesto”, comentó un fanático tras aquel concierto a TVN.

Cientos de fanáticos de la banda comentaron en la publicación de la señal estatal que este es uno de los pocos registros audiovisuales que existen de este recordado recital.