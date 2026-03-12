El recién asumido diputado Pancho Orrego (RN) generó un fuerte rechazo tras sus comentarios sobre el ataque sufrido por Rodrigo “Pelao” Rojas Vade, quien permanece en riesgo vital luego de recibir una brutal golpiza en la Ruta 78, a la altura de Melipilla.

Durante su participación en el matinal Contigo en la mañana de CHV, el parlamentario cuestionó la figura del exconvencional e incluso especuló sobre posibles vínculos delictuales de Vade, generando repudio inmediato en redes sociales.

“Todos sabemos cómo se hizo conocido Rojas Vade, sabemos que fue un mentiroso, le faltó el respeto a la ciudadanía (...) inventó una enfermedad, reunió plata, se la gastó en deudas personales, se transformó en el emblema de las mentiras, de la Lista del Pueblo, del mundo más revoluacionario de izquierda en la Convención Constitucional”, señaló el diputado.

Pero Orrego fue más allá y planteó una hipótesis: “Acá lo que hay que establecer son los vínculos en los cuales se estaba moviendo Rojas Vade, a qué se estaba dedicando en la realidad...¿era realmente Uber? ¿o se dedicaba a transportar otro tipo de sustancias arriba de su auto? Son cuestiones que vamos a tener que dilucidar. Entonces esto va más allá de un caso en particular. Esta es la herencia de una crisis de inseguridad que hemos vivido en los últimos 4 años, donde ninguno de nosotros hoy día anda libre en las calles. Puede ser un portonazo, un secuestro, un crimen organizado, pero la verdad es que hoy día, la herencia del gobierno saliente es inseguridad".

Los comentarios de Orrego provocaron una ola de críticas en X, donde usuarios calificaron sus afirmaciones de irresponsables y sin pruebas. Bárbara Stormhood escribió: “Pancho Orrego, sin absolutamente ninguna prueba, acusa a Rodrigo Rojas Vade de ser traficante… los animadores en silencio, otro panelista llama a la calma”. Por su parte, Fersi agregó: “@ContigoCHV impresentable que Orrego elucubre teorías para justificar el ataque a Rojas Vade sin ninguna prueba”.

Algunos usuarios incluso anunciaron acciones legales. Lucius Thornson señaló: “Orrego, acusar a alguien de robo o tráfico de drogas en público sin tener pruebas es un delito… me dispongo a asesorar a Rodrigo Rojas Vade y pediré una indemnización por tu falta de ética clara”. Otros, como Juanucho, denunciaron un claro componente de violencia política, recordando que Vade había escrito consignas en favor de Kast y en contra de la izquierda.

La polémica refleja la tensión que persiste en torno al caso de Rojas Vade y la delicadeza del momento, en el que el exconvencional se recupera de heridas graves mientras el país debate sobre la violencia política y la responsabilidad de figuras públicas al emitir juicios sin evidencia.

